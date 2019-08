Gestão do Nestor Piva ultrapassa 111 mil atendimentos e reforça equipe de trabalho

29/08/19 - 08:26:41

O trabalho de excelência e qualidade na prestação dos serviços prossegue na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Nestor Piva, na zona norte de Aracaju.

Atualmente administrada pelo Centro Médico do Trabalhador, que assumiu o controle administrativo e operacional da unidade, a UPA dispõe durante os atendimentos com a presença de oito médicos: clínicos, estabilização, cirurgia, ortopedista, ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

Neste período de 08 meses que a gestão do Nestor Piva vem sendo administrada pelo Centro Médico do Trabalhador já foram realizados 111.923 atendimentos, sendo quase 1500 apenas neste último final de semana.

Outros vários avanços já estão sendo realizados pelo Centro Médico do Trabalhador na unidade. Recentemente, foi realizada a contratação de uma Assistente Social, Maqueiros, Nutricionista, ampliação de técnicos e enfermeiros, além da colocação de um médico fixo para pacientes em observação e uma nova equipe para a farmácia.

Vale frisar que gestão do Centro Médico do Trabalhador implantou o sistema da classificação de risco (aprimorando a eficiência no atendimento), passando por adequações e realizando parceria com a Guarda Municipal, possibilitando a implantação de uma estrutura da GMA na unidade. Houve também a aquisição de ambulâncias para ajudar na transferência dos pacientes.

Todas as atividades são reflexo do processo de humanização na UPA, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

Fonte e foto Centro Médico do Trabalhador