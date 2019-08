GRUPO É PRESO EM FLAGRANTE ACUSADOS DE TRÁFICO DE DROGAS EM ARACAJU

29/08/19 - 05:19:13

Policiais civis do Departamento de Narcóticos da Polícia (Denarc) prenderam em flagrante na tarde desta quarta-feira (28) três homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações passadas pela SSP são de que foram presos Douglas Gomes Quintiliano, 24 anos, Jânio José de Matos Santos, conhecido “Curio”, 47 anos, Rosana Silva Prado, 31 anos. Eles foram localizados na rua Benedito Guedes, na Coroa do Meio. Já Pedro Carlos Silva Prado, 24 anos, foi preso em sua própria residência na rua Jugurta Feitosa Franco, também na Coroa do Meio.

Em uma das residência onde ocorreram as prisões, foram encontrados R$ 12 mil em espécie, uma pistola calibre ponto 40, além de 67 munições de pistola, três carregadores, 390 gramas de cocaína e 3,7 quilos de maconha. Na outra, foram apreendidos oito comprimidos de ecstasy, oito cápsulas de cocaína, 65 trouxas de maconha e 130 pedras de crack.

Sobre a operação e as prisões, a delegada Aliete Melo informou que a investigação durou rês meses e foi fruto de denúncias anônimas que apontavam Pedro como o chefe do tráfico de drogas no bairro Coroa do Meio.

As informações e foto são da SSP