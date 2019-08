Investigações da Operação Olaria continuam e polícias localizam mais dois suspeitos

29/08/19 - 14:18:18

As buscas seguem para chegar a outros envolvidos nos crimes

As investigações que resultaram na Operação Olaria continuam para localizar outros envolvidos em crimes de tráfico de drogas, homicídio e latrocínio. A primeira fase da ação resultou na prisão de sete pessoas no dia 24 de julho. Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar, deflagrada nessa quarta-feira, 28, resultou na prisão de Antônio Marcos dos Santos, conhecido como “Roló”; e na apreensão de um adolescente. A ação ocorreu em Canindé de São Francisco.

A ação policial dessa quarta-feira foi coordenada pelo delegado Fábio Santana e pelo major Vitor. O crime, praticado em 14 de junho, teve como vítimas os irmãos Alexandre Ferreira da Rocha e Julio Ferreira Santos. O primeiro morreu no local, já o segundo conseguiu escapar. No dia 13 de julho, a segunda vítima foi novamente alvo da ação, mas conseguiu escapar mais uma vez.

Fonte e foto SSP