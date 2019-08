MULHER PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO E BATE EM POSTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES

29/08/19 - 04:56:25

Uma mulher ficou ferida após perder o controle da direção de um veículo e bater em um poste de energia.

As informações são de que o acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (28) na avenida Tancredo Neves, em Aracaju e acabou provocando a suspensão do fornecimento de energia elétrica no bairro Inácio Barbosa.

Após o acidente, a energia teve que ser cortada e segundo a Energisa, aproximadamente 3200 pessoas foram afetadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros.