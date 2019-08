Museu do conhecimento apresentará relíquias de Itabaiana antiga

29/08/19 - 16:46:32

As relíquias e preciosidades de século passado que contribuíram para o crescimento da cidade serrana serão expostas durante a V Bienal do Livro de Itabaiana, que acontecerá de 11 a 15 de setembro. O Museu do Conhecimento, que ficará localizado no Pavilhão do Conhecimento, parte externa do Shopping Peixoto, oportunizará ao público a conhecer 16 áreas temáticas.

A viagem pelo mundo antigo contará de forma interativa e com bastantes informações a história da cidade através de peças cuidadosamente escolhidas. O estande estará dividido nos seguintes temas: Casa de farinha de mandioca, Tenda de ferreiro, Monística, Frutos da Terra, Vida da Fazenda, Pinacoteca, Arte em Madeira, Casa da Vovó, Indústria do Passado, História do Café, Evolução Tecnológica, Bodega, Reisado e Embeleco, Luiz Gonzaga e Pedras do Mundo.

Para o organizador do estande, José Vicente, conhecido popularmente como Vicente Capunga, o Museu do Conhecimento dará a oportunidade da juventude conhecer como as coisas eram feitas antes do processo tecnológico. “A história e as relíquias do século passado estarão presentes neste museu para que os jovens conheçam o passado e os adultos relembrem. Serão várias peças antigas que deixarão o público fascinados. Podemos dizer que será uma pequena amostra do temos no acervo do Museu Capunga, que fica localizado no Povoado Capunga, em Moita Bonita”.

Por Danilo Cardoso

Foto assessoria