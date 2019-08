NAT e RCS recrutam profissionais da área de construção civil nesta

A seleção acontecerá através de entrevistas individuais com os candidatos, a partir das 08h, no NAT Matriz

Nesta quinta-feira (29), a partir das 8h, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) da secretaria de Estado da Inclusão Social (Seit) realizará o recrutamento de 25 profissionais da área de construção civil para diversas especialidades. A seleção acontecerá através de entrevistas individuais com os candidatos, a partir das 08h, no NAT Matriz – localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José.

Serão ofertadas 25 vagas para atuação na RCS Serviços, sendo cinco para de Instalação Hidráulica Sanitária e de Gás, cinco para Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado e Refrigeração, cinco para Obras e Terraplanagem, cinco para Instalação e Montagem Elétrica e cinco vagas para Instalações de Sistema para Prevenção Contra Incêndio.

De acordo com a gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, Ericka Menezes, essa será a continuidade de uma seleção iniciada no dia 15 deste mês, quando foram ofertadas 25 vagas. “Nesta quinta realizaremos a segunda fase, com mais 25 vagas para a área de construção civil. Estamos percebendo um aumento no número de vagas e as empresas estão procurando mais o NAT. Ficamos muito gratos, pois temos um grande banco de dados de trabalhadores que necessitam de oportunidades”, afirmou Ericka Menezes.

Os profissionais devem ter ensino fundamental completo e experiência comprovada na carteira de trabalho nas especialidades às quais pretendam se candidatar, entre as vagas oferecidas. É preciso ter cadastro atualizado no NAT. Os trabalhadores que ainda não estiverem inscritos podem fazer o cadastro no mesmo dia e, em seguida, participar da seleção. Para isso, é necessário estar munido de carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e currículo.

