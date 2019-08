PIB MOSTRA QUE RESPONSABILIDADE FISCAL É ESTRATÉGIA CERTA, DIZ GOVERNO

“Apesar do forte ajuste nas contas públicas, representada por uma queda de 1% no consumo do governo, o crescimento no trimestre foi positivo e acima das projeções de mercado”, disse a secretaria na Nota Informativa – Resultado do Crescimento do PIB. De acordo com a secretaria, as instituições financeiras esperavam crescimento de 0,2% (pesquisa Focus).

A secretaria destaca, no entanto, que o cenário econômico continua desafiador. “O ajuste fiscal em curso, a baixa produtividade da economia brasileira e a incerteza da conjuntura internacional sugerem ainda um longo caminho a percorrer. Mas não deixa de ser importante frisar que, a despeito desses desafios, a conjuntura brasileira hoje mostra-se mais favorável do que era há alguns meses”, finalizou a secretaria.