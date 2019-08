Prazo recadastramento dos beneficiários do plano Especial do Ipesaúde encerra sexta,30

29/08/19 - 12:48:54

O prazo para o recadastramento dos servidores da Prefeitura de Aracaju, ativos e inativos, beneficiários do plano “Especial” no Ipesaúde – que previa internação em apartamento -, será encerrado nesta sexta-feira, dia 30. A medida decorre da vigência das novas regras do convênio com o Ipesaúde, a partir do novo contrato estabelecido.

O procedimento pode ser realizado pelo portal do Ipesaúde, ou no Centro de Atendimento, localizado à rua Campos, 177, bairro São José.

Para saber quais os documentos necessários, basta acessar www.ipesaude.se.gov.br, clicar em Espaço Beneficiário e, em seguida, em Cadastro -Documentação. No caso do impedimento ou da limitação de locomoção do titular do plano, qualquer familiar ou responsável, munido da documentação, poderá efetuar o procedimento.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3226-2828.

Os demais beneficiários, não inclusos no Plano Especial, serão recadastrados paulatinamente, à medida que realizem procedimentos ou as respectivas carteiras cheguem ao vencimento.

AAN