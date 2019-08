PRESIDENTE DO TCE LAMENTA MORTE DO JORNALISTA CARLOS ALBERTO SOUZA

29/08/19 - 14:48:00

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade, lamentou no Pleno desta quinta-feira, 29, o falecimento do jornalista Carlos Alberto Souza, aos 85 anos de idade, ocorrido nesta quarta-feira, 28.

Mineiro de nascimento, Carlos Alberto chegou em Sergipe no final da década de 70 para editar o Jornal de Sergipe. Entre outros veículos, trabalhou na TV Aperipê, na Secretaria de Comunicação do Governo e também no Tribunal de Contas de Sergipe.

“Aos jornalistas sergipanos e, especialmente, aos seus familiares e amigos, transmito – em nome de todos os conselheiros e demais servidores desta Casa – os nossos sinceros votos pesar pelo falecimento do jornalista Carlos Alberto Souza”, destacou o conselheiro Ulices Andrade.

O falecimento do jornalista também foi comentado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que o conheceu no período em que era o responsável pela Revista do TCE.

“Foi um dos precursores da revista do TCE e me incentivou bastante a escrever artigos; é uma notícia que recebo com muito pesar”, comentou o procurador-geral.

Fonte TCE