Promotor de Justiça de Sergipe realiza palestra no Acre sobre lavagem de dinheiro

29/08/19 - 13:15:57

O promotor de justiça se Sergipe Peterson Almeida foi convidado pelo ministério público do estado do Acre para proferir palestra com o tema Tipologias de lavagem de direito e crimes financeiros, em workshop sobre o tema improbidade administrativa e lavagem de dinheiro ocorrido naquele estado.

Ao lado de colegas de outros Ministérios Públicos, dentre os quais Rio de Janeiro Minas Gerais e Espírito Santo, sendo o único sergipano, o grupo passará dois dias em Rio Branco-ac, promovendo treinamentos para promotores juízes auditores e policiais federais daquele estado, visando melhor capacita-lós no enfrentamento à corrupção e a macrocriminalidade, num estado marcado pela atividade de extração ilegal de madeira, minérios e pedras precisas da selva amazônica, além de ser rota do narcotráfico internacional.

A equipe vem sendo convidada para realizar tais cursos em varios estados da federação, havendo ainda o propósito de confecção de uma obra conjunta.

O Juiz federal Marcelo Bretas integra o grupo, porém, por motivos de agendamento, não pode se deslocar até o Estado do Acre

Em Sergipe o grupo realizará o workshop no dia 4 de outubro.

Da assessoria