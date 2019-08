Segundo dia de Simula Enem acontece neste domingo, 1º de setembro

A dois meses de realizar a prova que oportuniza o acesso ao ensino superior no Brasil e em instituições portuguesas, o estudante terá a chance de fazer uma autoavaliação quanto ao que já foi estudado até o momento

Estudantes de todo o Brasil estão na contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que ocorre nos dias 3 e 10 de novembro. Antes, a Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), vai aplicar a segunda prova do Simula Enem para avaliar a aprendizagem dos alunos do Pré-Universitário (Preuni) e os do 3º ano ou alunos de qualquer etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJAEM) da rede pública de Sergipe que se dedicaram aos estudos durante o ano de 2019.

A dois meses de realizar a prova que oportuniza o acesso ao ensino superior no Brasil e em instituições portuguesas, o estudante terá a chance de fazer uma autoavaliação quanto ao que já foi estudado até o momento. Porém, o Simula Enem também promove entre a classe discente a compreensão sobre aspectos que vão além dos conteúdos, como o desenvolvimento dos estudos, atenção às exigências requeridas em edital, horários, material necessário e outras orientações importantes.

Na última etapa do Simula Enem, os estudantes responderão a 90 questões distribuídas nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. É dessa maneira que coordenadores dos polos do Preuni e também os professores investigam as deficiências encontradas por cada estudante, podendo contribuir para melhorar o desempenho em novembro.

A professora e diretora do Dase, Eliane Passos, lembra que aquele estudante inscrito, que por alguma razão, não compareceu ao primeiro dia de prova pode participar do segundo dia sem precisar se justificar. A ideia é de que mesmo não comparecendo ao primeiro dia ele ainda possa ser avaliado nas áreas que constam na última prova para servir de termômetro do que ainda precisa estudar.

Ainda segundo a professora Eliane, a prova de redação levantou o tema da evasão escolar entre os estudantes. Diante disso, a redação vai servir para pensar novas políticas públicas a partir da visão dos próprios alunos, além de permitir tabular os dados para obter visão de desempenho, qualidade e intervenção da rede de ensino público do ensino médio em Sergipe.

O caderno de perguntas poderá ser levado pelo aluno depois de duas horas. O gabarito será divulgado após 24h da realização da prova e, posteriormente, as médias de cada área de conhecimento e a nota da redação com data a ser publicada no site da Seduc.

Seed

Foto Maria Odilia