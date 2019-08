SEM APOIO E INVESTIMENTOS, FUTEBOL SERGIPANO PODE ACABAR, DIZ VEREADOR

29/08/19 - 05:00:30

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), destacou a importância da valorização do esporte sergipano. Neste mês de agosto, a Associação Desportiva do Confiança está há poucos passos de ser classificada para a série B do Campeonato Brasileiro. O parlamentar aponta diversos benefícios para o estado com a conquista do time, principalmente no turismo, com jogos de times maiores.

“É um momento único para a Desportiva do Confiança. Então, temos que valorizar a nossa terra, o que é da nossa cidade. Eu tenho certeza que o Confiança está representando muito bem nosso estado. Aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos governos para que invistam mais nos clubes locais. Esporte é a paixão do brasileiro e fonte de geração de emprego e renda. Quando o time tem o acesso à série B, atrai clubes maiores de outros estados, que vêm jogar aqui, e suas torcidas os acompanham, conhecendo a cidade, gastando dinheiro”, explica.

O parlamentar utilizou os últimos momentos no seu discurso na Tribuna da Câmara de Vereadores, na manhã de terça-feira, 27, para parabenizar a Associação Desportiva do Confiança. “Não apenas porque é futebol, mas porque é da nossa terra, da nossa cidade. Eu faço questão de valorizar o que é nosso, porque é assim que a gente incentiva que dê certo o acesso para a série B. Com ele, traremos mais turistas para nossa cidade e isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda para nossa população. Esse é o meu objetivo quando apoio o clube, para que outros estados possam conhecer as nossas maravilhas”, destaca.

