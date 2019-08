Semana Aracaju Acessível: Encontro de Libras vai discutir papel do surdo na sociedade

29/08/19 - 17:00:15

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) promove, no dia 16 de setembro, o 2º Encontro de Libras, dentro da programação da 7ª Semana Aracaju Acessível, idealizada pelo vereador Lucas Aribé. Segundo a proposta do tema “A Arte de Incluir”, o evento abordará o universo do surdo e sua relação com a cultura, o esporte, o turismo e o lazer, à luz do Capítulo IX da Lei Brasileira da Inclusão.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e debates que visam ressaltar a importância da acessibilidade e inclusão em todas as áreas da sociedade. Serão palestrantes do Encontro de Libras o diretor-presidente do Centro de Surdos de Aracaju (Cesaju), Pablo Ramon Lima de Barros, e o professor substituto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Geraldo Ferreira Filho.

O público-alvo do evento, que é gratuito, são surdos e ouvintes usuários de Libras, além de estudantes e outros interessados na Língua Brasileira de Sinais. O evento acontece das 9h às 17h no auditório da Sociedade Semear, localizado na rua Leonardo Leite, 148, bairro São José. As inscrições podem ser feitas no site do IFS.

A Semana Aracaju Acessível é realizada há sete anos pelo vereador Lucas Aribé, em alusão ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa Com Deficiência. Com o apoio de diversos parceiros das iniciativas pública e privada, além de entidades do terceiro setor, a série de eventos discute e estimula práticas inclusivas e iniciativas de valorização da pessoa com deficiência.

Fonte e foto: Ascom – Lucas Aribé