Semana da Pátria será aberta neste domingo, 1º de setembro

Com o tema “Pacto Sergipano pela Alfabetização na idade certa – Alfabetização Pra Valer”, será aberta no próximo domingo, 1º de setembro, a programação do governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em alusão à Semana da Pátria. A solenidade de abertura terá início às 10h, na praça Fausto Cardoso, com a participação de autoridades civis, militares e alunos das redes estadual, municipal e privada de ensino, além da presença dos representantes dos escoteiros e bandeirantes.

Na ocasião, haverá o hasteamento das bandeiras do Brasil, Sergipe, Aracaju e Mercosul, junto à execução do Hino Nacional. Em seguida, acontecerá a condução do archote por um aluno atleta acompanhado de um professor, saindo do atracadouro da Capitania dos Portos de Sergipe em direção à Ponte do Imperador.

Haverá também a condução da comitiva portando as bandeiras do Brasil, Sergipe e Aracaju pelos escoteiros do Mar Baden-Power na lancha, escoltado por marinheiros de jet-ski. Após essa condução, será dado início à 83ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, cujo percurso será através da Praça Fausto Cardoso em direção ao dispositivo oficial demarcado pelo corredor de alunos das redes de ensino, portando bandeiras das suas escolas. Ao final da corrida será feita a entrega do archote ao secretário, professor Josué Modesto, que acenderá a pira.

As atividades da Semana da Pátria culminarão no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, com o Desfile Cívico Militar e Estudantil, na Avenida Barão de Maruim, centro da capital. O desfile iniciará às 8h, com a Parada Militar, e prossegue com o desfile estudantil.

O “Alfabetização Pra Valer” foi lançado nesta quinta-feira,29, e seu objetivo é unir forças com as redes municipais para beneficiar mais de 86 mil estudantes nas escolas públicas do estado com deficiência em leitura e escrita. O tema deste ano recai sobre a necessidade de diminuir os índices de Sergipe na distorção idade/série dos estudantes das Redes Públicas Estadual e Municipais matriculados nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental.