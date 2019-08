TAÇA CIDADE DE ARACAJU CHEGA AO FINAL PROMOVENDO INCLUSÃO SOCIAL

29/08/19 - 13:02:10

Durante 47 dias, mais de 1.600 atletas, de 84 times, disputaram 175 partidas e fizeram 795 gols. Mas, muito mais que números, a Taça Cidade de Aracaju de Futsal promove fomento e inclusão esportiva. Realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), o campeonato chegou ao fim na noite desta quarta-feira, 28, com a disputa pelo título de campeão entre oito equipes, nas categorias sub-10, sub-12, sub-14 e feminino livre. Jogos limpos e espírito de coletividade foram as grandes marcas das disputas.

A Taça Cidade de Aracaju é a possibilidade real de estimular crianças e jovens à prática esportiva e, diversas vezes, impulsionar e alavancar carreiras esportivas dos participantes. Em nove anos de campeonato, mais de 100 atletas foram revelados e levados para grandes times de renome nacional e internacional, fato que demonstra o potencial inclusivo do evento. De acordo com o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, o torneio é mais que um evento esportivo, é social.

“Não nos preocupamos com times serem vencedores, a Taça vai muito além de medalhas e troféus. Queremos, sim, mostrar a esses jovens que o esporte é uma ferramenta de educação e cidadania”, destaca.

Os familiares e amigos dos competidores também fizeram questão de marcar presença nas disputas finais do torneio. Vestindo camisa e torcendo, a servidora Maria Lúcia Andrade foi prestigiar o jogo do sobrinho e vibrou todo o tempo. “Faço questão de prestigiar sempre. Eu acho super importante esses campeonatos. O resultado é o que menos importa. Na realidade, entender que ganhar e perder faz parte é realmente a grande lição”, comenta.

A jogadora da equipe Atlético Maneiro, Maria Alessandra Santana, que ficou em 2º lugar na competição, ressaltou a importância da Taça Cidade de Aracaju de Futsal. “Foi uma experiência muito boa , competição muito bem organizada. Uma boa oportunidade para atletas, principalmente, no que diz respeito ao futsal feminino, que não tem muitas competições. Saímos muito satisfeitas pela vivência”, declara.

O treinador da equipe Baden Powell, Marcos Alan, ressaltou a importância de competir, para além da busca pela vitória. “A cada ano que passa a Prefeitura vem idealizando diversas competições para que o nosso calendário seja repleto de atividades. Parabéns a todas as equipes participantes, elas deram um brilho especial. Lembrando que todos campeões. Um muito obrigado por fazerem a nossa garotada mais feliz”, pontua.

Campeões da Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2019

Janinho, Baden Powell

SUB-10

Falcão 12 3 x 0 Camisa 10 A

SUB- 12

Rocket Power 2 x 1 Falcão 12

SUB- 14

Rocket Power 2 x 4 Sergipe

Feminino Livre

Real Barça 2 x 0 Atlético Maneiro

