Vera Fischer relembra festa de 50 anos e afirma: ‘Continuo tendo a mesma energia que tinha há 17 anos’. Atriz faz texto em sua rede social relembrando a comemoração rodeada de amigos

A loura, que atuou na telinha em Espelho da Vida no ano passado, continuou contando detalhes do dia tão especial, que contou com a presença de amigos queridos.

“Acho que já contei, que a meia-noite dancei uma valsa com a minha amada filha Rafaela. Nossa, como ela estava linda! Como foi gostoso dançar com ela! Dancei muito com Murilo Rosa, também. Naquela época, a gente estava no comecinho do nosso namoro. Ele é realmente uma flor de pessoa. Ou, como diriam os poetas, uma rosa. Bom, com a Carol, vocês já sabem, é sempre um arraso. Com a Dani Winits também. Ela dança muito. E, claro, a minha querida Liége Monteiro, que foi a grande organizadora da noite e que deu seu toque todo especial à festa, como sempre. Obrigada. Pessoal, não vou conseguir falar de todo mundo que esteve na festa… seriam muitos #TBTs!!! Guilherme Leme, Sylvia Bandeira (ô, mulher linda e inteligente!) Vieram todos os “Casseta & Planeta”, o querido Massaranduba (foi ultra-divertido) e até o chiquérrimo Tufi Duek, deu o ar da sua graça (desfilei para ele certa vez). Enfim, essa festa de 50 anos nunca vai ter fim, se eu não terminá-la, não é?!”, brincou.

Vera ainda deixa no ar a esperança de fazer outro festão igual:

“Quem sabe, eu não faço uma big festa no meu próximo aniversario, e convido todo mundo?! Quem viver, verá”.