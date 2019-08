Vereador cabo Amintas emite nota de esclarecimento sobre declarações

29/08/19 - 05:35:09

Diante da matéria do site “Hora News” divulgada na tarde desta quarta-feira, 28, sob o título ‘Rodrigo Valadares é um playboyzinho que não vai subir em minhas costas, reafirma Cabo Amintas’, venho a público esclarecer que, tal destaque não condiz com o contexto da matéria extraída da entrevista concedida, na mesma manhã, à Rádio Jovem PAN.

O que “reafirmei”, inegavelmente, é que a frase citada foi dita sim, mas, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL em que, muitas vezes, os ânimos ficam acirrados, inclusive, até entre colegas do mesmo partido. O destaque da reportagem, creio eu com a melhor das intenções, passa a ideia que a mesma teria sido dita no tempo presente, o que não condiz com a verdade dos fatos.

Vale ressaltar que, apesar do que ocorreu no passado, tenho o maior respeito pelo Deputado e presidente do partido do qual ainda faço parte, PTB, Rodrigo Valadares, e seguirei sua liderança compondo a Executiva Estadual do PSL a partir de março/2020, reestruturando juntos o partido.

Vereador Cabo Amintas.