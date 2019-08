ACUSADOS DE PARTICIPAR DA MORTE DO CAPITÃO OLIVEIRA MORREM EM SANTOS

30/08/19 - 06:46:49

Três homens apontados como integrantes de um braço da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado do Sergipe, foram mortos na noite desta quinta-feira (29) durante troca de tiros com a Polícia Militar na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Santos.

A troca de tiros entre os suspeitos e a polícia aconteceu no trecho da rodovia próximo ao pedágio da Área Continental da cidade.

As informações são de que equipes do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da PM agiram em apoio a policiais do Sergipe, que realizavam operação. O trio reagiu durante a abordagem policial e acabaram sendo atingidos.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos a hospitais da região por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. Nenhum policial foi atingido, e três armas foram apreendidas.