Aposentadoria Médica é tema de Almoço Somese nesta semana

30/08/19 - 09:56:57

Os advogados especialistas em Previdência na Área Médica, Dr. Luciano Sotero e Dra. Larisse Gusmão, foram os palestrantes do Almoço Somese dessa quinta-feira, 29, na sede da Instituição. Na ocasião, eles abordaram o tema: “Aposentadoria Médica: Como garantir o melhor direito na concessão e revisão do seu benefício e restituição dos valores pagos acima do teto da Previdência”.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra foi muito esclarecedora para os médicos, uma vez que, não sabem como proceder sobre restituição de valores e aposentadoria. “Foi muito importante discutirmos sobre o tema e tanto os colegas como eu tiramos todas as dúvidas”, destacou Dr. Aderval.

De acordo com o advogado, Dr. Luciano Sotero, há três anos seu escritório direcionou a atuação na área previdenciária para atender a classe médica. “Esse trabalho é diferenciado porque os médicos têm particularidades em relação à Previdência e se eles vão por conta própria ao INSS dar entrada em sua aposentadoria, certamente, receberiam um valor muito abaixo do adequado”, pontuou Dr. Luciano Sotero.

Para a advogada Dra. Larisse Gusmão, o tema é extremamente discutido em todas as áreas por conta da Reforma da Previdência e os trabalhadores ficaram angustiados e com medo de perder seus direitos. “O trabalho do advogado vem se intensificando, principalmente, por conta das novas mudanças que estão por vir e como os médicos são muito ocupados, e desorganizados com a vida previdenciária, viemos esclarecer as dúvidas para garantir o direito deles”, esclareceu Dra. Larisse.

O médico eleito para o Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Ricardo Scandian, afirmou que a palestra foi muito importante e o tema muito sensível para todos, especialmente para os médicos. “Não nos dedicamos muito com a questão da previdência, devido ao nosso dia a dia corrido, preocupações e atribuições profissionais que nos tomam muito tempo e acabamos deixando sempre para depois”, comentou Dr. Ricardo.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas