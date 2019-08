Audiência pública na Alese debate o fortalecimento do Banese

30/08/19 - 16:00:40

Por iniciativa do deputado estadual Iran Barbosa (PT) aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 30, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), audiência pública para debater o tema “Banese público e forte para o desenvolvimento de Sergipe”.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa serviu também para discutir a decisão do Conselho Administrativo do Banco do Estado de Sergipe (Banese) de consultar o governador Belivaldo Chagas sobre a intenção de colocar à venda as ações da instituição financeira.

“Queremos saber quais são as verdadeiras intenções da colocação das vendas dessas ações, além das implicações e consequências. Não concordamos com qualquer iniciativa que fragilize o controle estatal do banco”, destacou o Iran Barbosa.

O presidente da Federação dos Bancos dos estados da Bahia e Sergipe (Feebbase), Hermelino Souza Meira Neto, lembrou que o Banese iniciou como um banco pequeno e, hoje, tem uma importância significativa no Brasil.

“A privatização é ruim! Passamos por momentos complexos no Brasil, a partir dos anos 90 iniciou o processo de privatização, através dos projetos neoliberais e ele foi aprofundado no Governo de Fernando Henrique Cardoso. A privatização de bancos significa a transferência de riquezas e de poder para os bancos privados”, frisou.

Hermelino Neto enfatizou também, que a federação sairá em defesa do Banese quanto instituição e dos funcionários. “Queremos que o banco se revigore e se fortaleça ainda mais”, concluiu.

Já a presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe, Ivânia Pereira, declarou que pretende deixar transparente para a sociedade toda a questão. “Até agora não está explicado. À venda das ações do Banese não resolverá os problemas financeiros do estado”.

Presenças

Participaram da audiência pública o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), o vereador Américo de Deus (Rede), o coordenador do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Luiz Moura, representantes da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil (CTB), Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB), Federação Sergipana de Futebol (FSF), União Brasileira de Mulheres (UBM), Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE) e população em geral.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões