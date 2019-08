Beneficiários recebem orientações sobre saúde bucal na melhor idade

Ação foi realizada no Centro de Endocrinologia e Diabetes e abordou temas como prevenção de doenças bucais e importância de visitas regulares ao dentista

Na manhã desta quinta-feira (29) pacientes assistidos pelo Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Junior participaram de palestra sobre odontologia consciente. O objetivo da ação foi chamar atenção para os cuidados com a saúde bucal, que devem ser permanentes e independente da faixa etária. A beneficiária Izabel Cristina esteve presente e classificou a iniciativa como essencial.

“É mais do que necessário que as pessoas tenham conhecimento que a nossa saúde começa pela boca. Aqui nós temos um número alto de pessoas com mais idade e acredito que a informação é de extrema importância. Uma boa escovação, ou até mesmo o que fazer na perda dos dentes. Não podemos esquecer que os beneficiários têm à disposição no Ipesaúde um Centro Odontológico pra que a gente possa utilizar e se cuidar ainda mais”, conta Izabel Cristina.

A palestra marcou mais uma reunião do Grupo Apoiar e foi ministrada pela cirurgiã-dentista Gilvaneide Tavares Cabral, especialista em dentística e prótese. Na ocasião, a profissional falou sobre prevenção e alerta. “A nossa intenção é mostrar que é preciso adotar uma conduta responsável em relação à própria saúde, e a saúde bucal faz parte disso. Realizar os cuidados diários, e até mesmo compreender que não é preciso sentir algum tipo de dor ou desconforto para visitar o dentista a cada seis meses. As consultas regulares para avaliação e tratamento evitam danos maiores, como o desencadeamento de doenças. Trocar a prótese, escovar os dentes após as refeições, mudar de escova regularmente, entre outros cuidados. Tudo com foco na periodicidade e sempre orientado por um profissional”, explica.

Grupo Apoiar

O Ipesaúde possui algumas ações importantes de promoção à saúde do beneficiário em todas as unidades. Uma delas consiste em reuniões mensais com pacientes do Centro de Diabetes, para que juntos possam trocar experiências e mais conhecimento que melhoram a qualidade de vida. O Grupo Apoiar promove esse encontro e traz palestras e orientações diversas. De acordo com assistente social, Noeli da Luz, o resultado é uma relação ainda mais próxima com cada um dos assistidos pela unidade.

“Toda palestra é pensada nas reais necessidades de cada um. São assuntos referentes ao paciente diabético, medicação, nutrição, assim como ouras vertentes da saúde, como no caso da conversa de hoje. Promover e orientar para que eles, na melhor idade , tenham uma vida muito mais tranquila”, conta Noeli da Luz.

O Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior possui endocrinologistas para adultos e crianças, especialistas em diabetes, cardiologistas, serviço de Enfermagem e demais profissionais para atendimento aos beneficiários. Fica localizado na Pça Almirante Tamandaré, 75, Bairro São José, Aracaju, com funcionamento de segunda a quinta, das 6h às 19h e sexta das 6h às 13h. Tel: (79) 3211-2571.

Fonte e foto SES