Canindé se consolida no Novo Mapa do Turismo Brasileiro

30/08/19 - 12:52:12

O Ministério do Turismo (MTur), através do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), conforme portaria de número 271 de Agosto/2019, certificou o município de Canindé de São Francisco como um dos integrantes que compõem o Novo Mapa do Turismo Brasileiro, ou seja, essa certificação compreende o biênio 2019/2021. Os municípios inseridos no mapa poderão participar de vários programas, campanhas publicitárias do MTur e Embratur, além da possibilidade de receber recursos federais.

Para esta conquista, o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Canindé, Genilson Aragão, e a equipe do Departamento de Turismo trabalharam em conjunto almejando a institucionalização do Conselho Municipal de Turismo e, ainda, cumprir todas as exigências e critérios sugeridos pelo MTur.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ Canindé