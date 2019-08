CIDADANIA REALIZA CONGRESSO MUNICIPAL E ELEGE DIRETORIA EXECUTIVA EM PROPRIÁ

30/08/19 - 05:37:14

Na noite da última quarta-feira, 28/08, no auditório da Codevasf em Propriá/SE ocorreu o 1° Congresso Municipal do Cidadania-23, evento que contou com pessoas dos diversos segmentos da sociedade propriaense, além da presença do suplente do Senador Alessandro e demais membros da Executiva Estadual.

Na pauta do 1° Congresso Municipal do Cidadania-23, estava prevista a filiação de pessoas que compartilham da nova forma de se fazer política, alicerçada em princípios éticos, na verdade e honestidade para com a sociedade, e as filiações superaram as expectativas de todos, alcançando um grande número de filiados que, de imediato, já passaram a deliberar as demais pautas desse 1° Congresso Municipal.

Findo o prazo das filiações, abriu-se espaço para formação de chapas e posterior eleição para a Diretoria Municipal do Cidadania 23, ocorrendo a inscrição e a eleição da chapa única compostas por:

Presidente:

Aclécio Aragão;

Vice-Presidente:

Fernando Batista;

1° Secretário:

Rômulo Lima;

2° Secretário:

Jairo Santana;

Tesoureiro:

Sandra Regina

Secretária da Mulher

Lúcia

Secretário da Diversidade

Antônio

Secretário da Juventude

Yan Vieira

Delegados Municipais:

Aclécio Aragão

Fernando Batista

Isaías Silva

Foi uma noite histórica e festiva, marcada pela renovação e esperança dos presentes, muitos testemunharam não mais acreditar na política e saem do congresso com o ânimo renovado, com a certeza de que é possível construir um projeto para Propriá que atenda o interesse coletivo.

Siga nossas redes sociais, participe de nossas próximas reuniões, nós queremos lhe ouvir, não se abstenha de colaborar com a construção de uma Propriá justa, solidária e cidadã para todos nós!

Cidadania-23

Diretório Municipal

Propriá – Sergipe

Fonte e foto assessoria