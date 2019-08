Desembargador concede prisão domiciliar para o ex-deputado estadual Augusto Bezerra

30/08/19 - 09:28:02

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado estadual Augusto Bezerra na manhã desta sexta-feira (30).

O ex-deputado Augusto Bezerra conseguiu uma decisão proferida pelo desembargador Roberto Porto, para cumprir prisão domiciliar. A informação foi passada pelo advogado de defesa do ex-deputado, Aurélio Belém, a decisão saiu após Augusto passar por uma junta médica. Segundo o advogado, Augusto está com a saúde fragilidade, devido à depressão e problemas com a pressão arterial.

O ex-deputado irá cumprir a prisão domiciliar em sua residência, onde só poderá deixar com autorização judicial. Outra medida adotada pelo desembargador é que Augusto passará a usar tornozeleira eletrônica.

Augusto Bezerra que se encontra recolhido no Presídio Militar (Presmil), deixará o presídio, assim que o advogado comunique ao comando da PM, a decisão do desembargador.

Augusto Bezerra foi condenado a 11 anos e 8 meses por envolvimento no desvio de verbas de subvenções da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).