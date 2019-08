EM ENCONTRO COM MINISTRO, EDVALDO DEFENDE MAIS RECURSOS PARA MUNICÍPIOS

30/08/19 - 16:33:05

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta sexta-feira, 30, em Aracaju, de duas reuniões com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. O representante do governo federal veio a Sergipe para discutir potenciais investimentos no Estado dentro do programa “Pacto +Brasil estratégia de atuação da Secretaria Especial de Assuntos Federativos” e conhecer a realidade do Estado e dos municípios sergipanos quanto aos convênios com a União.

Nos encontros, que ocorreram no Palácio dos Despachos, o governador Belivaldo Chagas apresentou os projetos da gestão estadual que precisam da liberação de recursos federais, e os prefeitos entregaram uma lista com as demandas das cidades sergipanas.

Em sua apresentação, o ministro afirmou que a intenção do governo federal é realizar investimentos nos Estados focados na melhoria da prestação dos serviços ao cidadão, considerando as peculiaridades e necessidades de cada região. Neste sentido, a vinda do ministro ao Estado – como está fazendo em todo o Nordeste – é uma estratégia para estabelecimento de diálogo com governadores e prefeitos. “Vamos juntos buscar saídas conjuntamente”, declarou.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, o encontro com o ministro foi uma excelente oportunidade para discutir a situação dos municípios e do Estado. O gestor municipal defendeu que a União apresse as discussões sobre a reformulação do Pacto Federativo, que, segundo ele, é essencial para que as cidades possam crescer e se desenvolver.

“É uma alegria muito grande participar deste momento. Sou um político que me caracterizo por, passadas as eleições, descer do palanque e trabalhar com todos em favor dos municípios, do estado e do país. E fiquei muito feliz em ouvir do ministro discurso semelhante. Devemos lutar por políticas públicas em favor das cidades. É de interesse dos municípios que o governo trabalhe pela questão dos precatórios, da reforma da previdência com a inclusão de Estados e municípios, pela cessão onerosa dos recursos do petróleo para Estados e cidades. E peço que apresse o novo Pacto Federativo, para que a gente possa construir um país mais inclusivo, mais democrático e melhor para as pessoas”, declarou Edvaldo.

O prefeito também defendeu que a Secretaria de Governo reinstale o comitê de Articulação Federativa do qual participavam membros do governo federal e representantes das pequenas e grandes cidades. “Era um espaço muito importante para a discussão dos interesses dos municípios e para que o governo tivesse conhecimento das nossas demandas”, pontuou. À imprensa, Edvaldo ressaltou ainda que Aracaju tem conquistado junto ao governo federal grandes investimentos como o financiamento de R$ 117 milhões para a construção de 1.102 casas no local onde hoje existe a ocupação das Mangabeiras.

O governador Belivaldo Chagas comemorou o estreitamento das relações com o governo federal. “Apresentamos nossas demandas e aproveitamos para agradecer o fato do presidente já ter autorizado o inicio de obras da duplicação da adutora do Piauitinga, que correspondem a um montante de R$83 milhões. Reivindicamos a liberação das emendas parlamentares. Estamos certos que esse estreitamento de relação com o governo federal tem que continuar existindo”, afirmou.

Participaram da reunião o senador Alessandro Vieira, os deputados federais Laércio Oliveira, Bosco Costa e Fábio Reis, os deputados estaduais Luciano Bispo, Samuel Alves, Diná Almeida e Zezinho Sobral, além de secretários estaduais e prefeitos do interior do Estado.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima