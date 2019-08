Especialistas incentivam amamentação como hábito fundamental pra saúde dos bebês

30/08/19 - 15:42:20

A amamentação é uma prática que existe desde a existência da humanidade. É através dela que os bebês das mais diversas espécies se alimentam, principalmente nos primeiros meses de vida. Pelos benefícios físicos, emocionais, nutricionais e afetivos é que a amamentação é incentivada por médicos de diversas áreas. A Semana Mundial do Aleitamento Materno já acontece desde 1992 em todo o mundo. No Brasil o mês do aleitamento materno foi instituído através da Lei nº 13.435, de 12 de abril de 2017.

Além disso, pesquisas do INCA (Instituto Nacional de Câncer) divulgaram que é possível a redução em até 28% do risco da mulher desenvolver câncer de mama. Já para o bebê, o alimento contribui no combate à infecções, fortalecendo contra bactérias e vírus. Segundo dados da Unicef, o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida poderia evitar anualmente a morte de 1,3 milhão de crianças menores de 5 anos de países em desenvolvimento.

Muitas mães recentes e gestante tem dúvidas e receios com relação à amamentação, as dificuldades são encaradas como normais pelos especialistas. A obstetra do Hapvida, Mônica Thaysa Rocha Cavalcante, orienta como vivenciar da melhor forma esse momento único entre mães e filhos/as.

“É fundamental a escolha de um lugar confortável para sentar, que tenha um bom apoio para as costas. O uso de almofadas comuns ou de amamentação facilita na hora de levar o bebê ao peito, assim não sobrecarrega os braços. O posicionamento da boca do bebê é imprescindível para não machucar a mãe, sendo assim o bebê precisa abocanhar uma parte do seio e não apenas o bico”, orienta.

Segundo a especialista, quando o bebê pega o peito da forma correta, não causa dor, para isso, o bebê deve colocar quase a aréola inteira dentro da boca para mamar, assim, quanto mais o bebê suga, mais a mama é estimulada a produzir leite. Além disso, é importante não acreditar em alguns mitos como o tamanho do peito para a produção de leite.

A alimentação balanceada, rica em vitaminas e proteínas é a melhor opção. Especialmente porque o período de amamentação também pede que as mães tenham alguns cuidados com a ingestão de alguns alimentos, bebidas e medicações até para evitar as cólicas nos bebês.

O fortalecimento de vínculo e os inúmeros benefícios para a mãe e o filho são fundamentais para a formação de uma infância saudável e feliz.

Fonte e foto assessoria