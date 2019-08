GOVERNADOR E FUNDAÇÃO PALMARES DISCUTEM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE

30/08/19 - 10:47:52

Atualmente, em Sergipe existem 32 comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação Palmares

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quinta-feira(29), a visita do presidente da Fundação Cultural Palmares, Vanderlei Lourenço, no Palácio de Despachos. Na reunião, foi discutida a possibilidade do governo de Sergipe e a Fundação, vinculada ao Ministério da Cidadania, firmarem parcerias com o objetivo de aprofundar a relação voltada para a promoção da igualdade e da cultura negra. O encontro foi acompanhado do ex-coordenador de Política Pública da Igualdade Racial do Estado, Eudes Carvalho. .

O governador colocou os órgãos do Estado à disposição da Fundação para firmarem as parcerias necessárias à promoção da igualdade e da cultura negra em Sergipe.

Vanderlei Lourenço apresentou a Belivaldo Chagas o projeto “Conhecendo Nossa História: Da África ao Brasil”, que desenvolve em parceria com o Ministério da Educação (MEC). O projeto visa capacitação de professores das redes pública e participar para discutir a temática étnico racial em sala de aula.

Também foi apresentado ao governador um projeto voltado para as comunidades quilombolas. Pelo projeto, essa população passaria por capacitações para se tornarem autossustentáveis. Atualmente, em Sergipe existem 32 comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação Palmares. Esse projeto faz parte das políticas públicas do Ministério da Cidadania.

