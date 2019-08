Governo destina alimentos e itens de higiene pessoal a instituições beneficentes

30/08/19 - 07:21:25

Doações foram recebidas pela Seit e Defesa Civil no período das chuvas

A solidariedade da população sergipana, comovida com a situação dos moradores dos municípios mais atingidos pelas chuvas do último mês de julho, se manifestou em forma de doações. A secretaria de Estado da Inclusão Social (Seit) e o seu departamento de Proteção e Defesa Civil receberam uma quantidade significativa de itens diversos e destinaram, à época, às localidades mais afetadas. Passada a crise principal, o material ainda disponível está sendo doado a entidades filantrópicas com atuação e necessidade comprovadas.

De acordo com a diretora de Assistência Social da Seit, Inácia Brito, todas as doações foram realizadas para instituições cadastradas e vinculadas aos Conselhos Municipais da Assistência Social, e da Criança e do Adolescente. “São instituições que desenvolvem trabalhos nesses municípios atendendo a população vulnerável. Recebemos bastante material no período das chuvas e, após atender os municípios mais necessitados, entendemos que precisávamos fazer chegar a quem mais necessita. Então entramos em contato com os representantes das instituições para fazer as entregas”, explicou.

Instituições não governamentais que atendem pessoas idosas, crianças e adolescentes, e pessoas em situação de rua receberam, então, alimentos e itens de higiene pessoal. Ao todo, 32 entidades de 13 municípios receberam 132 kg de arroz, 102 kg de feijão, 72 kg de macarrão, 102 kg de açúcar, 42 l de óleo de soja, 75 pacotes de leite em pó, 27 kg de farinha de mandioca, 150 pacotes de biscoito, 121 fardos de café Maratá, 965 fardos e 249 pacotes de 200g de massa de milho Maratá, e 1.600 garrafas de 1,5 l de água mineral. Entre os itens de higiene pessoal, foram entregues 204 sabonetes, 168 unidades de creme dental, 108 escovas de dente, 36 shampoos; 802 pacotes de fraldas descartáveis infantis e 2 fardos de fraldas geriátricas.

O Asilo Santo Antonio, localizado no município de Lagarto, foi uma das entidades contempladas. Bruna Machado, representante da entidade, destacou a importância da doação para os assistidos da instituição. “Essa ajuda é muito importante, já que a única renda que temos são as aposentadorias dos idosos para manter o asilo com alimentação, fraldas e o restante de materiais necessários. Então, essa doação é uma grande ajuda que dará para suprir nossas necessidades por bastante tempo”, disse.

Outra instituição contemplada foi o Lar São Francisco de Assis, localizado em Boquim, que também atende pessoas idosas. “Essa ajuda é muito importante porque não estamos recebendo recursos. As pessoas acham que os idosos, por serem aposentados, conseguem sobreviver, mas nós – que estamos de perto – sabemos que a realidade não é essa”, relatou o representante da instituição, Lourival Santos Andrade.

A secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Couto, avalia positivamente o grande movimento de solidariedade manifestado pela população. “Nós testemunhamos a generosidade e empatia do povo sergipano durante esse momento de dificuldade. Recebemos desde doações de pessoas físicas até doações maiores realizadas por empresas, ou, ainda, resultantes de mobilizações feitas por servidores públicos em órgãos diversos. Fizemos as entregas emergenciais e catalogamos o que restou para destinar de forma coerente, passada – literalmente – a tempestade. Queremos agradecer, em nome do governo de Sergipe, a todos que se somaram e contribuíram para fazer essa ajuda chegar àqueles que mais necessitam”, pontuou Lêda.

Ainda segundo a secretária de Inclusão Social, um grande volume de roupas foi recebido e será devidamente reaproveitado em um projeto que está sendo formulado em parceria com uma instituição de ensino, prevendo a customização e comercialização das peças em uma espécie de loja social, para beneficiar a juventude das periferias. “O projeto que estamos estruturando prevê a realização de oficinas, desfiles e a inclusão pela renda desses jovens, que constituem uma das nossas populações-alvo. Essas doações se transformarão, portanto, em moda sustentável e alternativas de empoderamento e autonomia da juventude de localidades identificadas como vulneráveis” concluiu Lêda Couto.

Fonte e foto assessoria