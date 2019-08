MORTE DE JOVEM EM COLISÃO COM CAVALO REFORÇA A APROVAÇÃO DE PL

30/08/19 - 06:24:36

A soltura de animais em locais às margens de rodovias fez mais uma vítima em Sergipe nesta quinta-feira, 29, desta vez na estrada que liga o município de São Miguel do Aleixo à Rota do Sertão. A morte da jovem Jeovania Santana Santos, que colidiu a moto que pilotava contra um cavalo que estava solto na pista, reforça o alerta que a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) tem feito na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) no sentido de conscientizar os responsáveis por esses animais para essa prática, como também cobrar punições para aqueles que colocam às vidas dos animais e dos condutores em risco.

Para a parlamentar, o caso registrado nesta quinta reflete a necessidade do Poder Público em criar mecanismos mais eficazes a fim de se evitar que novas mortes aconteçam por conta de animais que são negligenciados por seus responsáveis e que acabam provocando acidentes com consequências fatais.

“É inadmissível que a gente ainda tenha que lidar com situações como esta. Animais soltos em locais próximos à estradas é sinônimo de risco iminente de acidentes, e eu já falei sobre esse assunto inúmeras vezes tanto na Alese quanto na Câmara Municipal de Aracaju, mas infelizmente o problema se repete. Quantas vidas mais serão perdidas, tanto de animais quanto de humanos, para que seja tomada uma postura em relação a esta situação?”, questionou Kitty.

A deputada lembrou que a maioria dos animais envolvidos em acidentes deste tipo foram abandonados por seus tutores após anos de exploração puxando carroças, e que devido a fragilidade de sua saúde por conta dos maus-tratos que foram submetidos são, literalmente, descartados.

“Essa é uma demanda antiga minha desde a Câmara Municipal, onde protocolei o projeto que previa o fim gradativo das carroças que muitos dos parlamentares não deram a devida importância. O PL previa o fim dos maus-tratos aos animais e também ajuda ao carroceiro, e como não foi aprovado, o que vemos hoje são pessoas morrendo diariamente porque os gestores nada fazem para pôr um fim a esta situação. Continuarei em minha luta cobrando cada vez mais que esse projeto seja aprovado, com o apoio da população que não aguenta mais presenciar acidentes deste tipo”, garantiu Kitty, que após derrota no ano passado, protocolou novamente o PL das Carroças este ano na Câmara.

“Gostaria de deixar meus pêsames à família da jovem Jeovania e prometo que a morte dela não será apenas mais um caso para as estatísticas, mas sim a força que a nossa causa precisa para conscientizar o poder público para adoção de medidas que evitem outras mortes por conta dessa problemática”, completou.

Foto assessoria

Por Felipe Maceió