Luciano Bispo convida para inauguração do novo prédio da Alese

30/08/19 - 16:00:18

Quem passa pelo Centro de Aracaju se depara com uma nova Assembleia Legislativa de Sergipe. A fachada e o hall do edifício Palácio Construtor João Alves vem chamando atenção bela beleza principalmente pelos projetos de arquitetura e paisagismo. A cultura sergipana também foi lembrada na reforma e logo na entrada do prédio, uma imponente obra de arte do artista Cleber Tintiliano Fonseca recepciona os visitantes.

Foram feitas melhorias em toda a estrutura do anexo administrativo, localizado à rua Maruim, contemplando o setor médico da Assembleia Legislativa e a TV Alese, que ganhou um novo estúdio e ampliação nas instalações. A segurança também foi reforçada com a tecnologia de um scanner e um portal de acesso ao plenário e às demais dependências, visando identificar os frequentadores da Casa do Povo.

Visita

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB) visitou as novas instalações na manhã desta sexta-feira, 30, aprovou as reformas e convidou a população para as inaugurações na próxima segunda-feira, 2, a partir das 16h no anexo administrativo e a partir das 17 h no edifício-sede da Assembleia Legislativa, na praça Fausto Cardoso.

“Estamos fazendo hoje essa visita, juntamente com o diretor geral da Assembleia, Roberto Bispo e as equipes de engenharia, comunicação e cerimonial para fazer uma revisão para que na próxima segunda-feira esteja tudo pronto para entregarmos à população, a Assembleia Legislativa com seu prédio todo reformado, todo estruturado e também o seu anexo para que as pessoas se sintam melhor. Na área da saúde, tivemos uma grande transformação para atender bem os servidores”, enfatiza.

Luciano Bispo destacou ainda o engrandecimento da TV Alese, da Escola do Legislativo, da área administrativa e do setor de saúde. “Na área da Saúde, tivemos uma grande transformação para atender bem os servidores. A segurança também foi reforçada com equipamentos modernos; enfim, um avanço muito grande nesse novo mandato. Nós estávamos precisando fazer reformas na parte física da Assembleia Legislativa de Sergipe e dos seus anexos. Quero parabenizar o diretor na pessoa de Roberto Bispo e a todos que contribuíram para que ocorresse esse crescimento. Convido a sociedade e a todos que fazem os poderes, o governador Belivaldo Chagas e meu amigo Jackson Barreto. Estamos fazendo tudo para que a sociedade entenda que a Assembleia é um poder que está a disposição do seu povo”, complementa.

Segundo o diretor geral da Assembleia Legislativa de Sergipe, Roberto Bispo, as reformas são de grande importância para os parlamentares, servidores e visitantes. Ele destacou as melhorias na TV Alese. “É muito importante essa comunicação feita pela TV Alese junto ao povo sergipano, mostrando o que a Assembleia faz; então é um investimento muito positivo para dar um maior conforto; um recurso bem investido”, entende Roberto Bispo.

Histórico

O Poder Legislativo de Sergipe foi instituído em 1835 por meio da Assembleia Provincial. Funcionava no salão do Convento de São Francisco, localizado no município de São Cristóvão. Após a mudança da capital para Aracaju em 17 de março de 1855, a Assembleia Legislativa foi transferida para o Palácio Fausto Cardoso, no Centro da capital sergipana, local em que atualmente funciona a Escola do Legislativo de Sergipe (Elese).

Em 1987, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe foi transferida para o Palácio Governador João Alves Filho, tendo como então presidente o deputado Antônio Passos, devido a necessidade de dar maior conforto aos parlamentares, funcionários e à sociedade, por ser constituído de sete andares, salas mais amplas e mais estruturadas.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza