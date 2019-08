MP ELEITORAL VAI FISCALIZAR ELEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

30/08/19 - 13:16:18

Novas eleições vão ocorrer porque os mandatos da prefeita Gerana Gomes Costa Silva e do vice-prefeito Luciano Goes Paul foram cassados após ação do MP Eleitoral

O Ministério Público Eleitoral vai fiscalizar as eleições que vão ocorrer em Riachão do Dantas no domingo, 31 de agosto. Os eleitores do município voltarão às urnas para escolher um novo prefeito e vice-prefeito para a cidade. Os novos gestores ficarão no cargo até 31 de dezembro de 2020. “Estamos acompanhado todas as fases desse novo processo eleitoral e no dia da votação, estaremos atentos para que não haja irregularidades”, explica a procuradora regional eleitoral, Eunice Dantas.

Novas eleições vão ocorrer no município porque o MP Eleitoral conseguiu a cassação dos mandatos da prefeita Gerana Gomes Costa Silva e do vice-prefeito Luciano Goes Paul, eleitos no pleito de 2016. Eles foram condenados por abuso de poder econômico, nas modalidades: abuso dos meios de comunicação e fraude ao processo eleitoral.

Pesquisa irregular

Segundo o MPE, durante a campanha, a então candidata divulgou pesquisa fraudulenta que atribuía a ela um percentual de votos bem acima da realidade. A Justiça Eleitoral havia proibido a divulgação, mas a candidata não obedeceu a decisão judicial.

O resultado da pesquisa serviu para induzir o voto dos eleitores indecisos e, dessa forma, a candidata Gerana Costa ganhou as eleições com cerca de 2% de votos a mais que a segunda candidata mais votada.

MPF/SE