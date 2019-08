Ninguém é de ninguém

30/08/19 - 08:28:39

Quem vai dançar com quem no baile eleitoral de 2020? Eis uma pergunta de difícil resposta, pois os chefes políticos ainda estão analisando quais as melhores companhias para a próxima disputa eleitoral. O PT, por exemplo, está dividido em permanecer ao lado PCdoB ou apresentar candidato próprio a prefeito de Aracaju. O PSB não nega ser possível refazer o casamento com o PSC de André Moura, enquanto o PSDB permanece em cima do muro. Portanto, até 2020 chegar muita água passará por debaixo da ponte, desfazendo acordos quase costurados e sacramentando alianças tidas como impossíveis. Tudo vai depender dos interesses políticos dos caciques da província, muito mais preocupados com a própria sobrevivência política do que com um futuro melhor para os sergipanos. Crendeuspai!

Aposta na educação

E quem esteve em Aracaju foi a vice-governadora do Ceará, Maria Izolda Cela de Arruda (PROS). Veio assinar com o governo de Sergipe um protocolo de intenções para troca de experiências na área de educação. Aqui na terrinha, a política cearense participou do lançamento do “Programa Alfabetizar pra valer – Pacto sergipano pela alfabetização na idade certa”. Segundo o governador, as prefeituras que conseguirem melhorar os índices educacionais vão receber mais ICMS. Então, tá!

Movimento parado

Nunca a frase “o movimento está parado”, cunhada pelo saudoso empresário Josias Passos para explicar a queda das vendas, esteve tão atual quanto agora. Por conta da grave crise econômica que assola o país, o comércio de Aracaju registra movimento fraquíssimo, estando quase às moscas. Comerciante na capital sergipana por mais de seis décadas, seu Josias morreu em outubro de 2014, aos 101 anos: “As Casas JG vendiam miudezas, ferragens, produtos de armarinho, armas, munição e até explosivos”, gostava de dizer, orgulhoso, o bem sucedido empresário, nascido no Saco da Ribeira, atual Ribeirópolis. Ah, bom!

Cadê o dinheiro?

Não passa de fake news essa conversa que o governo não tem dinheiro para reajustar os salários dos servidores. Quem pensa assim é a professora Ivonete Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe. Segundo ela, estudos feitos pelo Dieese mostram o aumento da receita estadual. Diante dos números, a sindicalista afirma que o governo não reajuste em 4,17% o piso salarial dos professores por pura maldade. Homem, vôte!

Primeiro os meus

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), vai ter que explicar à Justiça porque nomeou a cunhada querida como secretária municipal. Na ação movida contra a gestora, o Ministério Público informa que a nomeação caracteriza prática de nepotismo e pede que a Justiça obrigue Hilda a exonerar a cunhada, sob pena de responder por improbidade administrativa. Misericórdia!

Notícia da Gota

Nos tabuleiros de acarajé e nos restaurantes de Salvador, um produto sergipano se destaca: é a Pimenta Gota, produzida pelo Grupo Maratá e que tem na Bahia o seu melhor mercado consumidor. As deliciosas moquecas servidas na capital baiana são apimentadas pela saborosa Gota, que, há muito tempo, desbancou na cidade do Axé as ardidas conservas caseiras de pimenta. Vai umas gotinhas de Gota aí, no catado de caranguejo? Delícia!

Ferro frio

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) comemorou por ter conseguido as 27 assinaturas necessárias para pedir a abertura da CPI da Lava Toga. Segundo o moço, “é hora de provar que ninguém está acima da lei”. Esta é a terceira vez que o senador tenta emplacar a tal CPI. Das vezes anteriores, Alessandro viu seu requerimento ser arquivado sem mais delongas. Enquanto malha em ferro frio, o senador deixa em segundo plano os problemas de Sergipe. Danôsse!

Pega pra capar

Às vésperas das eleições para eleger um novo prefeito, o tempo está quente em Riachão do Dantas. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB) brigando com eleitores no meio da rua. Além de esmurrar um carro, a valentona bradou não ter medo de homem. Cruzes! A eleição para escolher quem sucederá Gerana acontecerá neste domingo, tendo como candidatos Pedro da Lagoa (PT), Simone de dona Raimunda (PCdoB) e Manoela Costa (PSC). Que vença o melhor projeto!

Viva a África

A Fundação Cultural Palmares pretende firmar uma parceria com o governo de Sergipe. O governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu em audiência o presidente da entidade, Vanderlei Lourenço. Os dois discutiram sobre o projeto “Conhecendo nossa história: da África ao Brasil”, que visa capacitar professores sobre a história e a cultura do continente africano. Sergipe possui 32 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares. Legal!

Imposto preocupa

E quem anda preocupado com o aumento de impostos no setor de serviços é o deputado federal Laércio Oliveira (PP). Para discutir mudanças na PEC 45, o parlamentar se reuniu com o deputado Agnaldo Ribeiro (PP), relator da reforma Tributária. Laércio pretende apresentar emendas ao projeto, tendo como base um estudo do Sindicato das Empresas de Contabilidade de São Paulo. O deputado sergipano afirma ser injusto penalizar com mais impostos o setor que mais emprega no Brasil. Marminino!

Magrela esquecida

Com mais de 50 quilômetros de ciclovias, Aracaju poderia ser um exemplo para o Brasil. Não é porque a Prefeitura não possui uma política de proteção aos milhares de ciclistas, que arriscam as vidas ao pedalarem no meio de um trânsito violento. É uma pena que um transporte muito mais sustentável, eficiente, limpo e não violento seja pouco valorizado em nossa capital. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 26 de março de 1908.