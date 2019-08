PM define esquema de segurança para eleição suplementar em Riachão do Dantas

30/08/19 - 09:47:51

A operação começa na próxima sexta-feira, 30, e segue até o domingo

Durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 28, no Quartel do Comando Geral (QCG), a Polícia Militar definiu o esquema de segurança para a eleição suplementar de Riachão do Dantas, no Centro-Sul de Sergipe, que ocorre no domingo, 1º de setembro.

O objetivo da Polícia Militar é garantir a preservação da ordem pública durante o pleito eleitoral, com o emprego de aproximadamente 200 profissionais, que atuarão em escala extra, reforçando os 22 locais de votação no município.

“Esperamos nos antecipar a eventuais problemas e proporcionar à população de Riachão do Dantas uma eleição tranquila, dentro da legalidade e da ordem”, explicou o subcomandante da PM, coronel Paulo Paiva.

A operação começa na próxima sexta-feira, 30, e segue até o domingo, 1º, com a intensificação do policiamento nas proximidades dos locais de votação e em áreas estratégicas para garantir a segurança e o acesso dos eleitores.

Fonte: Ascom PM/SE