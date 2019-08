PMA DISPONIBILIZA PESQUISA DE PREÇOS DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

30/08/19 - 15:20:05

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza aos consumidores aracajuanos uma nova pesquisa comparativa de preços dos produtos da cesta básica. O levantamento realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) foi desenvolvido entre os dias 26 e 28 deste mês.

A coleta dos dados ocorreu em seis estabelecimentos comerciais, na capital. Foram contemplados 49 itens, classificados na tabela comparativa como produtos de alimentação, carnes e frios, horta e pomar, higiene pessoal, além dos itens relacionados à limpeza doméstica.

O coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça o compromisso do órgão para a promoção do consumo consciente, a partir da disponibilização das pesquisas. Também destaca que o levantamento auxilia no monitoramento do mercado. “Cumpre registrar que apesar da pesquisa comparativa ter como objeto 49 diferentes tipos de produtos não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes itens”, acrescentou.

A coordenadora de Educação e Pesquisa, Grazielle Nery, ressalta que foi observada uma alteração de preços em alguns produtos, em relação a pesquisa anterior realizada no mês de junho. O café em pó teve uma redução de R$ 2,89 para R$ 2,79. Já em relação ao achocolatado em pó houve houve uma variação de R$ 1,89 para R$ 1,99.

O Procon Aracaju ressalta que as variações e os preços constatados referem-se aos dias em que foram realizados o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. Outro fator a ser levado em consideração é que os supermercados de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

Para o esclarecimento de dúvidas ou realização de denúncias, os consumidores podem entrar em contato através do SAC 151, que está disponível em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Procon Aracaju está situado na avenida Barão de Maruim, 867.

Produtos Pesquisados

Alimentação: achocolatado, açúcar cristal, adoçante líquido, arroz parbolizado, biscoito doce – rosquinha, biscoito sal Cream Cracker, café em pó, café solúvel, goiabada, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca, leite líquido, macarrão espaguete, óleo de soja, ovos branco e pão francês, sal e vinagre.

Carnes e frios: carne bovina – coxão mole, carne moída; carne suína – bisteca; frango inteiro congelado; margarina; presunto cozido; queijo mussarela; e salsicha.

Horta e pomar: alho, banana prata, cebola, cenoura, laranja pêra, maçã nacional e tomate.

Higiene pessoal: absorvente com abas, creme dental, desodorante feminino, desodorante masculino, papel higiênico e sabonete.

Limpeza doméstica : água sanitária, amaciante, desinfetante, detergente líquido, esponja, esponja de aço, sabão em barra e sabão em pó.

Confira a tabela completa.

Fonte e foto AAN