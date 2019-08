Polícia Civil lamenta morte de agente em Santo Amaro

30/08/19 - 13:36:39

É com profundo pesar que a Polícia Civil de Sergipe comunica a morte do agente de polícia José Alexandre dos Santos, 68 anos. O policial estava realizando diligências na cidade de Santo Amaro das Brotas, quando um homem que estava escondido em um matagal surpreendeu o agente, atacando-o.

José Alexandre foi socorrido, mas acabou falecendo no hospital de Maruim. No momento do crime, o suspeito foi atingido e morreu.

José Alexandre dos Santos era casado, natural de Neópolis e ingressou na Polícia Civil no dia 16 de junho de 1986, contando exatos 33 anos, 02 meses e 20 dias de serviços prestados a segurança pública do povo sergipano.

Nesse momento de dor, a Polícia Civil de Sergipe se solidariza com todos os familiares e comunica que prestará auxílio.

Da assessoria