Policiais do Cisp de Salgado prendem homem com mandado de prisão em aberto

30/08/19 - 16:40:58

No final da manhã desta sexta, dia 30, por volta das 11h00, policiais militares lotados na 2ª CIA/6º BPM, que tem como comandante do batalhão do Tenente-Coronel Pinheiro e como comandante da companhia a capitã Márcia Cristina, em conjunto com a Polícia Civil, efetuaram a prisão de Alessandro dos Santos, 38 anos.

A guarnição comandada pelo 1º sargento Edicláudio e composta também pelo cabo Carlos, soldado Molzart e soldado Denisson, contando também com a participação do policial civil Xisto, obtiveram a informação de que existia contra o Alessandro um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Salgado, efetuando o cumprimento do mesmo.

O Alessandro foi recolhido ao CISP de Salgado e posteriormente será recambiado ao sistema prisional.

Matéria do blog Espaço Militar