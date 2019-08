Projeto Uma Tarde Feliz busca apoio para sua realização

30/08/19 - 10:20:47

Um grupo de estudantes de uma escola particular de Aracaju se reuniu e criou o ‘Projeto uma Tarde Feliz’ que tem a finalidade de promover boas ações para crianças carentes da capital.

O mês de outubro foi escolhido por ser realizado o Dia das Crianças e uma das atividades é levar 87 crianças do Externato São Francisco de Assis, juntamente com as pessoas de apoio, teremos um total de 112 pessoas.

Para a realização do projeto, o grupo necessita do apoio de pessoas que possam ajudá-los a concretizar as etapas e realizar uma tarde diferente e descontraída com bom filme, pipoca e refrigerante para a criançada.

A turma fez uma lista e vai precisar basicamente de: doações de brinquedos para serem entregues ao Externato São Francisco de Assis (em bom estado de conservação); Doação financeira para que possam levar as crianças ao cinema (o valor por criança será de R$ 20 reais – incluso ingresso do Cinemark, pipoca, bebida e transporte).

O Instagram que divulga o projeto é (@umatardefeliz) e quem desejar ser um padrinho de alguma criança, basta entrar em contato através do número: (79) 9 9158-8035 e ajudar com alguma quantia.

Por Maraisa Figueiredo