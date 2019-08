Rodovias Estaduais passam por manutenção em três Territórios de Sergipe

Serviços correspondem a roçagem, patrolamento, contenção de erosões, limpeza de cabeceiras de ponte entre outros

Desde o Território Centro Sul Sergipano, ao Baixo São Francisco, o trabalho de melhoramento nas rodovias estaduais não para. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) como órgão executor, está realizando serviços de manutenção em diversas regiões.

No Território Centro-Sul, precisamente na Rodovia SE-270, as equipes do órgão estadual executam a limpeza das cabeceiras da ponte sobre o Riacho do Machado. No Alto Sertão Sergipano, os profissionais estão realizando o patrolamento na SE-175 entre a sede de Nossa Senhora da Glória e o Povoado Mesinha.

No Baixo São Francisco, uma equipe executa serviços de contenção de erosões na SE-204, entre a sede de Pacatuba e o Povoado Tatu. No Território Leste Sergipano, os trabalhadores do DER realizam roçagem na SE-226, entre Japaratuba e Pirambu e na SE-230 entre Siriri e Nossa Senhora das Dores, serviços estes também executados na SE-090 entre a BR 101 e o município de Laranjeiras.

Paralelo a essas atividades, o DER iniciou a operação tapa buraco na SE-270 entre Salgado e Lagarto e prossegue com o mesmo serviço na SE-170 entre Riachão do Dantas e Tobias Barreto, na SE-255 entre Campo do Brito e Macambira, Pacatuba e Brejo Grande (SE-200), na SE-240 entre a sede de Ribeirópolis e o Povoado Serra do Machado, e, continua executando a pavimentação asfáltica em diversos trechos da SE-317, que liga Monte Alegre de Sergipe a Porto da Folha.

