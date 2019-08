Secretaria de Estado da Saúde informa que o Huse recebeu medicamento Navelbine 30mg

30/08/19 - 11:24:56

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a farmácia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) acaba de receber o medicamento Navelbine 30mg, que é utilizado para o tratamento do câncer de mama. A SES lembra que a falta do medicamento ocorreu devido à procura inesperada neste mês de agosto. Com isso, o estoque que deveria durar três meses acabou em uma semana. Com a chegada da nova remessa, as pacientes já podem se dirigir à farmácia do Huse para receber o medicamento e dar continuidade ao tratamento.