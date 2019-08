SENADOR ALESSANDRO DIZ QUE SE FOR CONVOCADO SERÁ CANDIDATO A GOVERNADOR

30/08/19 - 08:23:57

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) teve uma vitória na noite desta quinta-feira (29), ao conseguir as 27 assinaturas necessárias para a CPI que vai apurar abusos cometidos pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na manhã desta sexta-feira (30), o senador Alessandro, ao comentar sobre o resultado sobre a CPI, disse que “continuaremos nosso trabalho no sentido de que a lei é para todos e ninguém está acima da lei”, disse o senador, afirmando ainda que em nenhum momento recebeu pressão.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, Alessandro Vieira falou ainda sobre a situação política em Sergipe e fez uma revelação que acabou chamando a atenção.

Sendo eleito o senador mais votado de Sergipe, Alessandro Vieira afirmou hoje que está à disposição de seu partido e da população sergipana, caso seja convocado para disputar uma nova eleição.

Ao ser questionado se, caso o supremo confirme a cassação do governador Belivaldo Chagas e, caso ocorra uma nova eleição em Sergipe, se ele estaria disposto a disputar o governo do estado em uma eleição suplementar, o senador Alessandro Vieira disse que “o povo escolheu Belivaldo Chagas como governador e a minha missão como senador é garantir que ele faça o melhor trabalho possível”, afirmou o senado.

Sobre a possibilidade de disputar o governo do estado, caso ocorra a eleição, o senador Alessandro Vieira disse que estará à disposição. “Caso no futuro surja a demanda do povo sergipano, estarei à disposição. Não posso negar nada a um estado que me deu tudo”, afirmou.

Munir Darrage