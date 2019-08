Sesc comemora Dia do Feirante com ações e serviços em Aracaju

Na quarta-feira (28), O Sesc Sergipe promoveu uma ação com os feirantes da Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), celebrando o dia do feirante, comemorado no domingo (25), com os profissionais que cuidam do comércio de alimentos para a população sergipana. A equipe do programa Mesa Brasil Sesc, acompanhada de equipes de todos os programas, realizou uma manhã de atividades com os feirantes da Ceasa.

Foram realizados serviços de saúde como massoterapia, saúde bucal, verificação de índice de massa corpórea, orientação de saúde para os homens, medição de pressão arterial e glicemia, e orientação para a melhoria da saúde dos feirantes, além de ações de integração com outros organismos parceiros do Sesc, a Associação de Amigos da Oncologia (AMO), APAE, Prefeitura de Aracaju, Universidade Tiradentes, entre outros, na ação. Também foram realizadas apresentações artísticas e culturais para os comerciantes.

A coordenadora do programa Assistência do Sesc, Conceição Souza, destacou as atividades realizadas com os feirantes no dia em homenagem à categoria.

“O feirante é o parceiro fundamental do programa Mesa Brasil Sesc, é quem mais ajuda a movimentar essa rede solidária. Realizamos vários serviços para os feirantes, além de campanhas de combate à violência contra o idoso, contra a mulher, entre outras ações. É o Sesc agindo com todos os seus programas em favor dos feirantes, pessoas importantes para a nossa vida, principalmente para ajudar outras pessoas por meio do Mesa Brasil Sesc. O Sesc e nossos parceiros, promovendo uma ação de integração com os feirantes”.

O representante da Assuceaju, entidade que congrega os comerciantes da Ceasa, Dorgival Targino, valorizou a iniciativa do Sesc em realizar a comemoração do Dia do Feirante na central de abastecimento, levando os serviços para os profissionais do comércio de feiras.

“O Sesc é uma instituição que valoriza muito o feirante, sempre está presente conosco, fazendo suas ações com nosso público. Tivemos aqui belas apresentações para os feirantes, que ficaram felizes e participaram desse evento de grande nível. Agradeço a todos que se envolveram nessa empreitada, feirantes, nossos parceiros do Sesc, que dão valor ao feirante, lembrando da gente com iniciativas como essa, que nos deixam muito felizes”, comentou.

A feirante Marineuza dos Santos, disse que é uma colaboradora do programa Mesa Brasil Sesc, por saber a importância da atuação do Sesc no combate à fome no estado, levando alimentos para as pessoas que mais precisam.

“Eu sou participante do Mesa Brasil Sesc, e faço doações com todo o prazer para o programa, pois esse é um mecanismo que ajuda a matar a fome de muitas pessoas que não têm o que comer, pois tem muita gente que precisa e são alimentos que vão fazer o bem para as pessoas. Eu vou continuar doando para o Mesa Brasil, porque sei o quanto a atuação é importante para ajudar os menos favorecidos”, afirmou.

Além da programação, foram realizados sorteios de brindes oferecidos por parceiros do Mesa Brasil Sesc, e pela empresa Atacadão, que premiaram os feirantes.

