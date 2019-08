SINDICATOS FARÃO SEMINÁRIO SOBRE PETRÓLEO, GÁS E FUNDO DE PREVIDÊNCIA

30/08/19 - 13:07:50

Com a recente notícia de que a Petrobrás descobriu grande quantidade de petróleo e gás na bacia continental de Sergipe, as Centrais Sindicais CUT, UGT, CTB e CONLUTAS junto à Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vão realizar no dia 2 de setembro, das 8h30 às 12h, um Seminário em Aracaju com especialistas sobre o tema no auditório do Sindipema, localizado em Aracaju, no bairro Siqueira Campos.

A discussão também vai abordar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado-RPPS, tendo em vista a situação de déficit apresentada nos últimos anos e com enfoque na real possibilidade de capitalização do Fundo de Previdência Estadual.

O debate imprescindível para o Estado de Sergipe contará com a palestra de Mirelli Malaguti Ferrari, professora do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NEI/UFRJ), assessora técnica em Finanças e Políticas Públicas e Gestão na Administração Pública, mestre e doutora em Economia, especialista em Orçamento Público. O coordenador estadual do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Sócio-Econômicas (Dieese), Luiz Moura, também será palestrante.

Para abordar a temática de Petróleo e Gás, foram convidados Radiovaldo Costa (Sindipetro/BA), Bruno Dantas, técnico de Exploração de Petróleo (Geologia) da Petrobras e Eugênio Dezen, gerente Executivo de Serviços da Petrobras no Rio de Janeiro (de 2013 a 2016), ex-presidente da Codise e Sergás no Estado e que ocupou as gerências de Caracterização e Estudos Especiais e de Reservatório, Setorial do Suporte Técnico, além da gerência-geral da UN-SE/AL.

Dirigente da CUT e da FUP, Ivan Calazans comenta a preparação do Seminário no seio do movimento sindical. “Qual a importância desta descoberta da Petrobras para o Estado de Sergipe? É o que queremos discutir neste Seminário. O movimento sindical em Sergipe chama a sociedade para debater sobre este assunto e que seja do conhecimento de todos. A situação difícil da previdência no estado exige uma solução, assim como a demanda por geração de emprego. Em arrecadação de impostos e infraestrutura, entre outros, Sergipe terá o retorno do capital investido para a exploração desta riqueza natural descoberta. São assuntos relevantes para todos os sergipanos e estão todos convidados a participar deste debate”.

O diretor de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Roberto Silva, destacou que este debate é fundamental para Sergipe e não só os sindicalistas são convidados a participar, mas toda a população sergipana. “Nossa pretensão é promover um seminário que terá a participação de especialista em Petróleo e Gás, especialista em Regime Próprio de Previdência e especialista em Economia para trazer informações técnicas das recentes descobertas feitas pela Petrobrás e dos impactos para a economia de nosso Estado. Sabemos que tudo dependerá de vontade política do governo de Sergipe e queremos discutir com especialistas sobre as reais possibilidades de capitalização do Fundo de Previdência Estadual”, resumiu.

Por: Iracema Corso