SSP DIVULGA NOTA SOBRE AÇÃO QUE TERMINOU COM A MORTE DE TRÊS HOMENS EM SANTOS

30/08/19 - 08:55:48

Mais três integrantes da associação criminosa que vitimou o capitão Oliveira foram localizados. Um deles, identificado como Cleciano Veira Santos, 36, foi preso em uma operação em 22 de setembro de 2017. Essa ação policial resultou na morte de um membro do grupo, o Úilson Gonçalves de Souza, e foi determinante para a que a associação ordenasse que o capitão fosse morto. Os outros dois são José Tadeu Ribeiro dos Anjos, 26, e Albano da Silva, 34. Os três são ex-presidiários. Eles entraram em confronto com as equipes em Santos/SP durante esta quinta-feira, 29.

A ação policial foi deflagrada por unidades das polícias Civil e Militar. Participaram da operação o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), o 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), a Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), em conjunto com o 2º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (2º BAEP) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG – Santos), unidades das polícias paulistas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a ação tinha como objetivo cumprir o mandado de prisão contra Cleciano. “Ele integrava a quadrilha que assassinou o capitão Oliveira. Ele estava em São Paulo sendo ajudado por outro suspeito, o Albano, que também era integrante dessa associação criminosa, que estava dando toda a estrutura para Cleciano. Esse também já estava com outro membro, o Tadeu, o qual também possuía mandado de prisão em aberto. Todos três são de Pedro Alexandre/BA”, detalhou a SSP.

A polícia citou que, cerca de um ano antes da morte do Capitão Oliveira, uma operação que resultou na prisão de Cleciano foi deflagrada. “Nessa operação, ele foi preso e, durante a morte de Oliveira, ainda estava preso. Porém, ele era um integrante da quadrilha e participou do planejamento do assassinato do capitão Oliveira”, complementou.

Os suspeitos eram integrantes de um grupo criminoso que já praticou diversos homicídios em estados do Nordeste. “Eram todos membros de uma associação criminosa perigosa que já assassinou diversas pessoas em Sergipe, na Bahia e também em Pernambuco. O primordial da operação, ao efetuar as prisões, era evitar novos assassinatos. Eles estavam se organizando para voltar ao Nordeste e cometer mais homicídios”, frisou a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe após a operação.

Operação em 2017

Durante a abordagem dos policiais aos suspeitos, na operação deflagrada em 2017, Úilson Gonçalves de Souza reagiu, armado com um fuzil R15 e uma escopeta calibre 12. Ele efetuou disparos contra os policiais e, diante da reação policial, foi alvejado e veio a óbito. Na ação, foram apreendidas ainda três pistolas: uma .40 e duas .380, além de armas longas e grande quantidade de munição. Na operação, além de Cleciano, também foram presos Adomarcos Silva Souza, o “Donga”, e Adagilson Nunes de Jesus.

O grupo também é responsável pela morte do secretário de Agricultura de Pedro Alexandre, na divisa da Bahia com Sergipe, em junho deste ano. Fredson da Silva Santos foi morto a tiros em um bar da zona rural da cidade. Conforme a polícia, Fredson estava acompanhado de amigos quando um homem atirou contra ele.

Investigados por mortes

Os suspeitos presos em 2017, em conjunto com os localizados nesta quinta-feira, 29, são integrantes do grupo criminoso que vitimou o capitão Oliveira. Na época, parte dos integrantes possuíam mandados de prisão em aberto pela morte do ex-vereador Claudeir dos Santos, conhecido como “Pinho de Santa Rosa”, morto em março de 2017 no município de Poço Redondo; do ex-prefeito do município de Pedro Alexandre, Petrônio Pereira Gomes e pela tentativa do homicídio contra o vice-prefeito daquela cidade, que teve o carro alvejado por mais de 60 tiros, a vítima sobreviveu e reconheceu os autores. Também estão envolvidos na morte do presidente da câmara do município de Carira, Jailton Martins de Carvalho, conhecido como “Jailton do Preá”.

Fonte e foto SSP