Um quadro de imprevisões

30/08/19 - 00:22:32

Os partidos políticos estão se estruturando para as eleições municipais do próximo ano. O objetivo é fortalecerem-se para fazer o maior número de prefeitos e vereadores em todo Estado e adquirir musculatura para o pleito estadual de 2022. Ainda não se tem uma fotografia nítida da legenda que tende a crescer o suficiente e marcar posição, já depois do pleito de 2020, em relação à disputa nos dois anos seguintes. Não é que os partidos esteja perdendo força, simplesmente eles estão desorganizados.

Percebe-se uma movimentação firme no Democratas. O ex-deputado José Carlos Machado mostra eficiência na reestruturação do partido e deixa claro que o DEM se tornará um sigla robusta como fora antes. Há uma movimentação de deputados estaduais para filiação, dependendo das questões jurídicas impostas e que devem ser respeitadas. Garibaldi Mendonça, por exemplo, vai aguardar o momento da abertura de provável ‘janela’, para deixar o MDB e desembarcar no DEM.

Já o deputado Zezinho Guimarães, também MDB, tem condições de deixar a sigla a qualquer momento, em razão de dificuldade de convivência. O partido já deixou claro que não o deseja mais e não dá para acomodar desarmonias. Zezinho, entretanto, já disse que tende a filiar-se nos Democratas, mas se mostra excessivamente precavido. Tudo caminha para que a mudança de partido aconteça. A posição do DEM a nível nacional enche-lhe os olhos e o deixa convícto de que a sigla poderá acomodá-lo.

José Carlos Machado está muito animado com o êxito que vem obtendo em suas reuniões com lideranças de todo o Estado e vê com otimismo a presença do partido nas eleições de 2020 e até mesmo em 2022, com uma estrutura forte, capaz de ditar condições para fazer alianças ou mesmo indicar majoritários. A senadora Maria do Carmo Alves está disposta e seus aliados a vê com chances de disputar ou a Prefeitura, já no próximo ano, ou a reeleição ao Senado.

O bloco que reune o Cidadania, o Novo e o Patriotas, hoje liderado pelo senador Alessandro Vieira, também está atuando no fortalecimento do grupo, mas sem mostrar vigor que provoque ânimo suficiente para atrair novos filiados, mesmo que haja um trabalho em torno dessa captação de políticos que tenham o perfil que demonstra os atuais integrantes, que insistem em pregar mudanças. O nome para a Prefeitura está para ser decidido entre Milton Andrade, Emília Corrêa e Dr. Emerson, embora o desejo de todo é contar com a participação da delegada Daniele Garcia.

A oposição tradicional ainda não se reencontrou. Algumas conversas surgem para isso, mas a maioria não acredita em uma nova aliança entre aqueles que perderam o pleito de 2018. Falta muito para se fixar e voltar a influenciar nas próximas eleições e no pleito de 2022. O nome do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) está firme e vai para os palanques enfrentar Edvaldo Nogueira. Falta identificar apoios, que ainda estão sendo conversados.

Os partidos que integram a base aliada do Governo é que precisam fazer uma reflexão sobre o que acontece entre cada um. O PT, por exemplo, já na disputa pela Prefeitura de Aracaju, tem uma companheirada que não apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira, embora haja segmentos petistas que pensam o contrário. Uma ala do PT tende a compor com o PSB e, nesse caso, está formada uma dissidência com o próprio governador Belivaldo Chagas, que não ficará ao lado de quem se aliar com seus adversários.

Cria-se aí o impasse mais momentâneo, que é preciso avaliar com clareza e sinceridade, porque mesmo acontecendo depois do PED, quem se manifestar contra a reeleição de Edvaldo perde espaço e pode ficar fora da aliança.

Já para 2022 alguns nomes são citados como candidatos a governador. Tudo bem! Sem problemas. Tem um porém: o sucessor de Belivaldo Chagas tem que sair de um consenso, para que se dê continuidade ao projeto político que vem desde Marcelo Déda. Em razão desse amontoado de prováveis contratempos, começa a se fazer necessária uma conversa que promova um freio de arrumação e faça com que “as abóboras se acomodem rigor do diálogo, mesmo recheado de discussões ásperas, mas que todos se unam após decisão final.

Trabalha na surdina

Tem político que já trabalha na surdina para disputar o Governo do Estado, caso o TSE mantenha a decisão do TRE-SE sobre a cassação da chapa eleita em 2018, formada por Belivaldo Chagas e Eliane Aquino.

*** Esses politicos já estão conversando em suas bases e buscando lideranças, para um trabalho em conjunto.

*** Um desses políticos é da base aliada e se mostra muito próximo de Belivaldo.

Presença de Eliane

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) acompanha o governador Belivaldo Chagas (PSD) em todos os atos do Governo, inclusive em Brasília.

*** Estaria se preparando para disputar o Governo do Estado em 2022 e já faz projetos eleitorais. Eliane não pensa mais em Prefeitura.

Mandato tampão

Caso o governador Belivaldo Chagas deixe o Governo para disputar o Senado Federal em 2022, as coisas facilitam para a vice-governadora Eliane Aquino.

*** É que ela, como vice, assume o mandato tampão por nove meses e tentará a reeleição.

*** Lógico que tudo vai depender do resultado do TSE sobre a cassação da chapa eleita em 2018.

Mais um nome

O PT pode ter outro nome para disputar o Governo do Estado em 2022, que será o do senador Rogério Carvalho, sempre citado quando se trata de sucessão estadual.

*** Rogério aparece bem, realizando o seu trabalho no Senado Federal.

DEM ganha mais um

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, conversou ontem com o ex-deputado Venâncio Fonseca (PSC), sobre o fortalecimento do partido em Sergipe,

*** Ficou definido que a comissão provisória do DEM em Boquim será presidida por Luís Fonseca, ex-prefeito da cidade e irmão de Venâncio.

*** Luís pode voltar a disputar a Prefeitura de Boquim em 2020.

Ninho tucano

O empresário Albano Franco se mantém no PSDB e não pensa em mudar de sigla. Embora não pretenda mais qualquer mandato, Albano ainda influencia na política de Sergipe junto ao seu partido.

*** Ele foi convidado pelo seu vizinho, José Carlos Machado, a ingressar no DEM, mas prefere se manter no ninho tucano.

“Cabeça da Cobra”

O deputado estadual Ibraim Monteiro disse ontem que está preparado para “pisar na cabeça da cobra” em 2020 e é um nome para disputar a Prefeitura de Lagarto.

*** Além de Ibraim mais dois nomes aparecem como candidato do grupo: “ex-deputado federal Adelson Ribeiro e o ex-vereador Carlos de Brasília”.

Recebe salário

O prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro, continua recebendo salarial mensal pelo cargo, apesar de não poder exercê-lo… Ainda.

*** Mas é legal. A Justiça informou à Procuradoria do município que o pagamento do salário deveria ser mantido, exatamente pela condição de afastado.

Não pode disputar

Segundo informações que chegam de Porto da Folha, “em 21.07.2016 a justiça eleitoral disse que faltavam quatro anos e dois dias para que o Dr. Júlio pudesse voltar a disputar mandato eleitoral”.

*** Ou seja: ele só estará liberado em julho do próximo ano.

Valadares se prepara

Ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) disse ontem, de Brasília, onde se encontra, que está se preparando para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** A aliança que o seu partido tiver, será com ele como candidato a prefeito.

*** Valadares disse que em setembro vai iniciar os debates, para elaboração de um projeto de mudanças para a Capital.

Caravana Lula Livre

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, está convocando para a Caravana Lula Livre que chega ao Nordeste hoje.

*** – Vamos juntos lutarcontra a prisão política e arbitrária de Lula, convocou.

Diógenes e Diná

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida e sua mulher, deputada Diná Almeida estiveram ontem no palanque da candidata Simone, que disputa amanhã as novas eleições de Riachão dos Dantas.

*** Diógenes e Diná foram muito incisivos na campanha. Diógenes já garantiu parceria dos municípios vizinhos e Diná foi bem votada em Riachão.

Um bom bate papo

Riachão dos Dantas – Esquenta o clima da eleição de Riachão dos Dantas que acontece neste domingo. Ontem a ex-prefeita Gerana Costa acusou dois homens de segui-la em um carro.

Entram na briga – Gerana Gomes desceu do seu carro e mandou que seus seguidores descessem. Irritada bateu forte no apara-brisa e seus aliados entraram na briga.

Está em reunião – Valadares Filho está em Brasília e participa hoje de reunião do Diretório Nacional, que vai organizar os congressos regionais.

Insiste até abril – Grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) insistirá na candidatura da delegada Daniele Garcia à prefeita de Aracaju até o dia 03 de abril.

Rumo das eleições – Executiva da Unidade Popular (UP) reuniu-se ontem para tratar dos rumos que terá as eleições municipais do próximo ano.

Do Blog do Noblat – “O senador Renan Calheiros comemora o arquivamento de mais um processo por corrupção no STF. Agora só restam outros 12 processos”.

Preço para gás – Governo aprovou na quinta-feira o fim da política de diferenciação de preços para gás de cozinha, que agora caiu R$ 8,78 ao consumidor.

Contra o sarampo – Todos os estados começaram a receber doses extras da vacina tríplice viral, para imunização quanto ao sarampo. Informou o Ministério da Saúde.