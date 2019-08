ATO PÚBLICO E PLENÁRIA EM DEFESA DA AMAZÔNIA ACONTECE NESTE SÁBADO

31/08/19 - 07:00:52

Ativistas de diversos movimentos sociais, estudantes e defensores da causa ambiental estão convocando um Ato Público simbólico e Plenária neste sábado (31/08) às 15h no Parque da Sementeira. O Ato/Plenária é um grito de protesto em defesa do Meio Ambiente e contra a devastação da floresta tropical amazônica estimulada pelo governo Federal.

O Brasil vive uma grande onda de queimadas. Os impactos são inimagináveis, deixando vários estados em calamidade pública e chamando atenção de todos os países. É uma manifestação de extrema importância em um momento de comoção nacional e internacional em defesa da Amazônia. Não é possível que o governo continue deixando de agir, se omitindo, e até mesmo incentivando com palavras do presidente da república a destruição desse patrimônio que é nacional, mas que tem uma importância mundial..

No sábado (24/08), iniciou em Aracaju, as mobilizações Em defesa do meio ambiente e contra as queimadas da Amazônia. As questões socioambientais serão discutidas em âmbito local e Nacional.

da assessoria