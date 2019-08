Correios recebe encontro da Rede de Governança, Integridade e Riscos

31/08/19 - 08:09:32

Os Correios sediaram, na manhã desta sexta-feira (30), a 18ª Rede GIRC – Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos, realizada no auditório do edifício-sede, em Brasília. A Rede é um fórum consultivo formado por representantes de diferentes órgãos, entidades e instituições públicas que tem, dentre outros, os objetivos de desenvolver parcerias voltadas ao fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos, disseminar conhecimentos relacionados aos temas de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos e possibilitar a conexão entre os participantes, auxiliando na consolidação dos programas de integridade.

Na abertura do evento, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destacou as ações que estão sendo desenvolvidas para fortalecer o engajamento de todos os empregados ao Programa de Integridade da empresa. “Ao propormos o resgate dos valores da nossa empresa, conclamamos todos à promoção de posturas íntegras, de atitudes éticas e comprometidas, com resultado para a sociedade. A integridade depende do compromisso de cada um”, enfatizou o dirigente.

O secretário federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, Antônio Carlos Bezerra Leonel, falou sobre os avanços alcançados pelas instituições na política de integridade e as demandas que ainda necessitam ser atendidas no âmbito da governança e riscos. “Governança é dar direcionamento para apresentarmos os melhores resultados, com segurança. Na parte de riscos, estamos falando de prioridades. Todos os gestores estão enfrentado a questão da priorização, sabendo que os recursos humanos e financeiros são pontos desafiadores. Espero que avancemos um pouco mais hoje, pois é uma mudança cultural”, disse o secretário.

Para o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, diante da estagnação da economia do país, iniciativas como a Rede GIRC e outras ações conjuntas podem ajudar a melhorar a governança, a confiança e o retorno dos investimentos à nação brasileira. O ministro agradeceu aos Correios pela oportunidade de ampliar o debate. “Temos um grande trabalho pela frente. Estou feliz pois hoje os Correios estão sediando um dos momentos mais importantes para o Tribunal de Contas de União como líder desse processo. O principal agora é atrairmos investimentos, para o país voltar a crescer”, disse Nardes.

Um painel sobre o tema “Integração entre Governança, Riscos e Compliance” foi realizado com a participação de gestores da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia, da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, da Controladoria-Geral de Minas Gerais e do Banco do Brasil.

Durante o evento foi lançado um selo personalizado em comemoração aos dois anos de criação da Rede.

Fonte e foto assessoria