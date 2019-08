EM REUNIÃO COM MINISTRO, LAÉRCIO DEFENDEU INVESTIMENTOS PARA SERGIPE

31/08/19 - 07:46:42

O deputado federal Laércio Oliveira participou nesta sexta-feira, dia 30, no Palácio de Despachos, da reunião com o governador Belivaldo Chagas, o Ministro-Chefe da Secretaria Geral de Governo da Presidência da República, Eduardo Ramos Pereira, e assessores do ministro, secretários de estado e prefeitos de Sergipe.

O encontro faz parte de uma série de visitas que o ministro vem fazendo a toda Região Nordeste, para apresentar o projeto ‘Pacto+Brasil’, que tem como objetivo estreitar relações com os gestores, além de receber as demandas dos governadores e prefeitos. “Vir aqui e ter essa oportunidade muda tudo. Olhar o terreno com os próprios olhos e tomar as decisões é completamente diferente do que analisar de longe. Eu pretendo fazer nessas visitas ao Nordeste, mas eu não vim com dinheiro ou com promessas vazias. Viemos a partir da vontade férrea do nosso presidente de ajudar o Nordeste, seja através de parcerias, de novas ideias, de viabilizar recursos quando possível. É importante essa visita, vir aqui apresentar nosso projeto, um canal aberto entre governo federal e estados, que é o Pacto+Brasil”, enfatizou o ministro.

“Nós vamos escolher três ou quatro municípios, mas não briguem, a gente nos sabe ainda quais serão os municípios. Porém, vamos escolher em comum acordo com o governador e os parlamentares que estão aqui, são comprometidos e querem o melhor para o Brasil, para Sergipe e para cada cidade e nós vamos ver as condições para poder vim com alguma coisa de financiamento ou BNDES. A secretária Especial de Assuntos Federativos, Déborah Arôxa me falou que tem prefeitos que vão a Brasília sem saber os caminhos por onde trilhar e que muitos recebem os recursos das emendas do parlamentar e terminam perdendo por não apresentarem os projetos. Isso é muito ruim para os municípios. Deborah fez um projeto de capacitação pela internet que é muito bom. Olhe isso é normal, principalmente os prefeitos de primeiro mandato.

A secretária Especial de Assuntos Federativos, Déborah Arôxa, apresentou a proposta do Pacto, que deverá percorrer todo o Nordeste, abrindo diálogo e discutindo as principais necessidades da região. “O objetivo principal é construir de forma colaborativa essa pauta. Vamos explicar como será o trabalho da secretaria, abrindo espaço para receber prefeitos, governadores e parlamentares. A gente percebia que a secretaria não tinha essa interlocução, por isso criamos esse trabalho, que queremos fortalecer junto aos Estados. Não adianta pensar política pública sem ouvir a ponta, as necessidades e estabelecer uma condição de diálogo”, citou Déborah.

O deputado Laércio Oliveira ressaltou as potencialidades do Estado e o empenho do governo em garantir o desenvolvimento de Sergipe nos próximos anos. “Eu quero pensar no que a gente pode oferecer ao estado em termos de infraestrutura, para que todos os sergipanos possam se beneficiar dessa riqueza mineral que está no solo. Por isso, a bancada sergipana está engajada e imbuída. Nós somos atores coadjuvantes do governador para buscar esses caminhos, as PPP’s avançam. É porto, rodovia, infraestrutura de um modo geral, para que possamos fugir do IDH que temos hoje. Tenho a certeza que seremos capazes de construir os caminhos. Esse é o governo que eu acredito, que executa e que transforma a vida das pessoas”, enfatizou Laércio.

“Foi uma reunião extremamente interessante e os posicionamentos do deputado Laércio foram super válidos e nós estamos em Brasília à disposição dele para recebê-los lá na Secretaria de Governo e conversar sobre os pleitos e as demandas dos estados e municípios sergipanos. Os pleitos do governador são extremamente válidos e nós estamos levando para a secretária de Governo para acompanhá-los, enfatizou, Deborah.

Na primeira parte da reunião que foi com os secretários do estado, o governador apresentou as principais demandas e necessidades de Sergipe, como à liberação de recursos para obras de infraestrutura, que beneficiam as mais diversas áreas do estado, entre elas o desenvolvimento urbano e turismo nos municípios sergipanos. Belivaldo destacou também a questão da retomada das obras da BR-101 e BR-235, importantes não só para a continuidade do desenvolvimento do estado, mas do Nordeste e do país.

“Apresentamos as nossas demandas e vamos entregá-las oficialmente. Estamos certos que esse estreitamento de relação com o Governo Federal tem que continuar existindo. Fiquei muito satisfeito com a maneira tranquila com que o ministro esteve aqui, porque o que importa é que os brasileiros sejam atendidos, os sergipanos e nordestinos sejam atendidos. Sempre fiz questão de repetir: já desci do palanque. Temos um presidente da República, Sergipe tem um governador e essa união de esforços entre Governo Federal, Governo Estadual e municípios, isso só vai ser bom para população sergipana e brasileira”, reforçou o governador.

Na segunda etapa da reunião, já com a participação de vários prefeitos e do presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Cristiano Cavalcante, que falou em nome dos prefeitos e entregou um ofício ao ministro que trata de todas as demandas, dentre elas o cancelamento do convênio com a Funasa e uma definição em relação às obras paradas no interior de responsabilidade do Governo Federal, para que juntos possamos encontrar uma solução. Também foi citado a importância do Pacto Federativo, a Reforma da Previdência e o pagamento de precatório.

Com informações da Agência do Governo

Por Elenildes Mesquita