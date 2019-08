Prefeitura de Lagarto entrega caminhão coletor, caçamba e implemento agrícola

31/08/19 - 07:00:45

A Prefeitura de Lagarto continua com uma série de inaugurações e conquistas para a população do município. Antes da inauguração do Posto de Saúde, no mesmo povoado, a Prefeita Hilda Ribeiro fez a entrega das chaves de um caminhão coletor de lixo, uma caçamba e mais um implemento agrícola – um arado para melhorar o trabalho de pequenos produtores e agricultores familiares, aumentando a eficiência e a renda das famílias do campo.

A prefeita ressaltou que as ações e conquistas são prioritariamente para ampliar o desenvolvimento da zona rural do município, que tem mais de cem comunidades. “Estamos realizando um trabalho que visa atender toda e qualquer necessidade dos povoados do município de Lagarto. Estamos ampliando como em nenhum outro momento as ações para a zona rural. O resultado é um município mais forte, desenvolvido. Bom para a nossa economia, de grande parte agrária, e melhor ainda para a população”, afirmou Hilda.

O Secretário Municipal da Agricultura, Fábio Frank, explicou que a conquista dos veículos e maquinário foi possível graças a um trabalho de parceria. “Graças à Codevasf [Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba], ao Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], à Prefeita Hilda e ao esforço do Deputado Gustinho Ribeiro conseguimos trazer mais caminhões que serão fundamentais para intensificar as ações na sede e nos povoados”, ressaltou.

Prefeitura de Lagarto