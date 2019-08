Terror em presídio de Sergipe: seis detentos são queimados vivos e levados para o Huse

31/08/19 - 12:55:58

Um principio de tumulto no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), no município de São Cristóvão, ocorrido na manhã deste sábado (31) deixou pelo menos seis interno gravemente feridos após serem queimados com água quente.

Após a confusão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhar as vítimas para o hospital. O quadro de saúde é considerado estável.

As informações são de que depois do tumulto, as seis vitimas foram levados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) após serem queimados com água quente.

Segundo as informações passadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), dois detentos foram os responsáveis pela agressão.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejuc) irá instaurar procedimento administrativo disciplinar contra os dois internos e solicitará à Polícia Civil abertura de inquérito policial para responsabilizá-los criminalmente pelo fato.

Veja a relação das vitimas

Vítimas Verdes:

1- A.V., 25 anos, sexo masculino, Paciente com queimadura em braço e coxa E, com bolhas, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

2- J.W.S., 42 anos, sexo masculino. Paciente com queimadura em pelve e barriga, com bolhas, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

3- F.J.C., 32 anos, sexo masculino. Paciente com queimadura em tórax e todo o abdome com bolhas, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

4- W.S.A., 29 anos, sexo masculino. Paciente com queimadura em quadril e perna E, com bolhas, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

5- A.S., 36 anos, sexo masculino. Paciente com queimadura em pé E com bolhas, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

6- R.R.S., 46 anos, sexo masculino.

Paciente com queimadura em dorso de pé E de primeiro grau, apresentando sinais vitais estáveis.

Removida para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);