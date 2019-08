Tirullipa fará show durante V Bienal do Livro do município de Itabaiana

31/08/19 - 09:26:56

As histórias mais engraçadas do povo nordestino serão contadas em um enredo totalmente diferenciado pelo humorista cearense Tirullipa. O mais engraçado dos comediantes brasileiros marcará presença em Itabaiana no dia 15 de setembro, no Shopping Peixoto, último dia da V Bienal do Livro de Itabaiana.

Com o show ‘Se você não for, só você não vai’, o artista levará ao palco os personagens de maior destaque do humorista, entre eles estão: o seu pai Tiririca, Mulher Rapadura, Piriguete Sem-Calo, Tantan Santana (Luan Santana), Katitta (Anitta) e Elsa (Princesa do filme Frozen). A apresentação acontecerá no CineLaser e os ingressos serão vendidos na bilheteria.

Carreira artística

Filho do também humorista cearense Tiririca, Tirulipa descobriu ainda na infância a veia cômica herdada. Com 10 anos, já imitava o pai em apresentações e programas de TV, como Tiririca Jr. Viajou por todo o Brasil e por outros países da América Latina, até desenvolver sua identidade própria. Atualmente contratado pela Rede Globo, está viajando por todo o Brasil com a sua nova apresentação.

Por Danilo Cardoso